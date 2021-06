Denuncian bares desaire de autoridades

Eduardo Lara / El Diario de Juárez / Sergio Salgado Torres, presidente de la Asociación Chihuahuense de Centros de Diversión en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez— Propietarios de bares y centros nocturnos de la ciudad reprocharon a la oficina de Gobernación el no permitirles el acceso a una reunión programada ayer entre algunos de los organismos que conforman las “Células Covid” para discutir el tema de las denuncias presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por abuso de autoridad durante los operativos.

Francisco Aguirre, representante del grupo Ciudadanos Unidos, explicó que luego de las denuncias presentadas por dicha asociación ante la CEDH por abusos de autoridad por parte de las células, se solicitó a las autoridades una reunión para abordar el tema y expresar algunas de las inconformidades, encuentro que habría sido programado para ayer en la unidad administrativa “Pueblito Mexicano”.

Sin embargo, al llegar al lugar, no se les permitió el acceso a los representantes de bares, lo que consideraron como “una falta de respeto”, así como un desinterés por arreglar la situación.

“Esto está afectando a los negocios que pagan impuestos y generan empleos, es una falta de respeto que no nos dejen participar, ¿Qué clase de reunión es esa? A nosotros nos interesa solucionar las cosas, por eso pedimos que se diera la reunión, pero si no nos dejan entrar, entonces no sirve”, puntualizó.

Según el empresario, a pesar de haber solicitado la presencia de la Policía Municipal, Comisión Estatal de Seguridad (CES), Guardia Nacional y Gobernación, a la reunión sólo habría asistido personal de la CES; por lo que dijo, que en próximos días se volverá a exigir un nuevo encuentro entre estas corporaciones, agregando a Salud y Protección Civil.

Apenas, el pasado fin de semana, Eduardo Sáenz Frías, visitador titular de la oficina regional de la CEDH en Juárez, confirmó la existencia de una queja interpuesta por los representantes de bares en esta frontera por presuntos abusos de autoridad durante la implementación de los operativos “Covid”, la cual, está siendo analizada para crear mesas de trabajo.

Sobre esta situación, se buscó conocer la postura de la Oficina de Gobernación Zona Norte, encabezada por Maribel Hernández Martínez, sin que emitiera algún posicionamiento hasta el cierre de esta edición.

Por su parte, Sergio Salgado Torres, presidente de la Asociación Chihuahuense de Centros de Diversión en Ciudad Juárez, aun cuando estos establecimientos han podido reactivarse, las pérdidas a este giro todavía no son subsanadas; asegurando que el actuar de las autoridades durante los operativos perjudica más las labores de recuperación.

“Tenemos horarios muy restringidos, la dinámica de trabajo es muy raquítica, y otra de las cosas que vemos con lastima son estos duros abusos a la ciudadanía, las revisiones son muy groseras por parte de los elementos, tenemos información en donde algunos clientes los han hincado y a otros los han despojado de prendas, hay una inconformidad que hace que ya no regresen los clientes”, afirmó.

Tan sólo del 7 al 13 de junio, al menos dos establecimientos fueron clausurados por las “Células Covid”, luego de que se inspeccionaran 445 locales de esta ciudad en diferentes operativos, aplicando un total de once actas administrativas por no cumplir con los protocolos de seguridad con motivo de la pandemia.

elara@redaccion.diario.com.mx