Denuncian asaltos por falta de alumbrado

Ante la falta de alumbrado en el “Minichamizal”, ubicado en la colonia Anapra, vecinos reportaron asaltos durante la noche y madrugada.

De acuerdo con Epifanio Díaz, vecino del sector, desde la semana pasada se colocaron luminarias en las calles aledañas por parte del Municipio; sin embargo se llevaron los reflectores y los paneles solares y hasta el momento no los han instalado.

El parque está ubicado en la calle Tiburón e Hipocampo, en la colonia Anapra, la cual colinda con la colonia Lomas de Poleo, por lo que los colonos de ese lugar pasan por el parque.

“El parque sigue igual, lo que necesitamos son las lámparas, está muy oscuro, no hay reflectores, ya fui al Municipio, ya metí peticiones, la semana pasada que anduvieron poniendo las lámparas de la calle (Tiburón e Hipocampo) fui, pero nomás me ponen cita, voy y me traen vuelta y vuelta”, manifestó Díaz.

El entrevistado dijo que el personal del Municipio acudió semanas atrás para instalar los reflectores; sin embargo no las colocaron debido a que la grúa no era lo suficiente alta para alcanzar las luminarias.

Por su parte, Juan Rivera, vecino del lugar, dijo que debido a la falta de alumbrado en el parque se han presentado asaltos, principalmente en las madrugadas que entra o sale el personal de la industria maquiladora.

“Hace dos meses asaltaron a un muchacho, le quitaron la cartera y le quebraron un brazo, con la oscuridad las personas que trabajan en las maquiladoras son las corren más riesgos”, dijo Rivera.

Vecinos también reportaron que se han robado las bancas del parque, así que tuvieron que fijarlas con cemento, pero debido a la falta de recursos necesitan donación de material para asegurar las que faltan.

Añadieron que fue gracias a los alumnos de una preparatoria cercana que se pintaron las canchas pero aún faltan las gradas.

“Nos hizo bien el parque, antes los muchachos andaban nomás en la calle, pero ahora ya hasta hay torneos de futbol los domingos, eso es bueno, pero falta la luz para que las personas continúen viniendo, ya nada mas se acaba el sol y no hay gente, les da miedo salir”, dijo Rivera.

A pesar de que las calles en donde se cuenta el “Minichamizal” tienen algunas lámparas, vecinos señalaron que el área del parque está muy oscura, por lo que es peligroso transitar por ahí.

Además de los problemas de alumbrado e inseguridad, colonos de Anapra, manifestaron que les falta un sistema de riego para mantener en buen estado los árboles.

Los moradores riegan con manguera el parque y se organizan para darle mantenimiento.





