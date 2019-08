Denuncian altos cobros de taxistas a migrantes

Sin conocer las distancias y los costos en la ciudad, migrantes han asegurado haber sido víctimas de abusos en los cobros y hasta de robos cometidos por taxistas que los trasladan de la Central Camionera a la Casa del Migrante o al Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM).

Hasta 800 pesos por un traslado de 8.1 kilómetros que en promedio se realiza en 14 minutos, de la Central Camionera a la Casa del Migrante, ubicada en la calle Neptuno de la colonia Satélite, son cobrados por los taxistas a los migrantes, quienes también han referido asaltos por parte de los mismos cuando los trasladan de noche.

Evelyn García llegó a Juárez hace unos meses de Guatemala, con dos meses de embarazo y dos niñas de tres y ocho años. Lo único que traía eran mil pesos, los cuales le fueron robados por el taxista, aseguró.

“El taxista que nos trajo de la central no entró a la calle del albergue, nos dejó sobre otra, nos dijo que nos bajáramos, que eran 700 pesos, pero le dije que yo no cargaba con dinero, lo único que traía ya eran dos billetes de 500 y me los quitó, y me dijo: ¡ya vete, vete, corre! Mi niña se asustó y me decía: ¡mamá, corramos!”, narró la mujer de 24 años.

Ramiro, un joven de 26 años que llegó el lunes pasado desde Guerrero, también aseguró haber sido víctima del cobro excesivo de un taxista de la Central Camionera, quien lo trasladó hasta el CAIM. Dijo que el taxista le cobró 600 pesos por los 9.5 kilómetros de recorrido que realizó en aproximadamente 27 minutos, con el argumento de que el CAIM estaba muy lejos de la Central.

Esto mientras que el costo estándar de un servicio de transporte privado de la Central Camionera a la Presidencia municipal, ubicada a un costado del CAIM es de 82.28 pesos, y de 81.72 pesos a la Casa del Migrante, según su propia plataforma. (Hérika Martínez Prado / El Diario)