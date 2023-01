Denuncian al Antirrábico por sacrificar a cachorros

Ciudad Juárez.- Organizaciones civiles que defienden los derechos de los animales denunciaron que el Centro Antirrábico de Ciudad Juárez sacrificó a dos cachorros de tres meses de edad a quienes se habían llevado por equivocación.

Roberto Chávez, uno de los activistas, consideró que este acto fue en represalia por parte del director del Antirrábico, Luis Soon, y el coordinador de Vectores, David Mejía, ante los señalamientos que las organizaciones les realizaron en una reunión un día antes sobre violaciones a la Ley de Bienestar Animal.

Lo anterior, a pesar de que en esa misma reunión el director médico en la Zona Norte, Rogelio Covarrubias, se había comprometido a entregarles a los cachorros, indicó.

Chávez explicó que los cachorros fueron capturados el 25 de diciembre en la colonia La Cuesta, luego de que otros canes atacaron a un hombre y lo dejaron gravemente herido; sin embargo, una persona del Antirrábico, debido a que los demás estaban de vacaciones, no se llevó a los perros agresores sino a los chachorros, que nada tenían que ver con ese hecho.

“Los perros adultos fueron los que estuvieron involucrados en el ataque y fueron los que le causaron las lesiones a esta persona, sin embargo el trabajador del Antirrábico de manera arbitraria capturó a los chachorritos y se los llevó, entonces al momento de darnos cuenta, yo vivo cerca de ahí, hablé con vecinos y hablé con el coordinador del Antirrábico y con el biólogo David Mejía y les dije que no tenían por qué habérselos llevado; en ese momento dijo que iba a volver el personal al siguiente día por los perros agresores y que a los cachorros nos los iba a entregar al término de los 10 días de observación y que los dueños pagaran 800 pesos de multa”, mencionó.

Dijo que antes de vencer el plazo volvió a comunicarse con el director para pedirle que se los entregara, pese a que nadie pagó los 800 pesos, pero por preservación de la vida debido a que no había razones para que se los llevaran, ya que ellos los pondrían en adopción.

Aun así, un día después tuvieron una reunión con el representante de Gobierno del Estado en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, y con el director médico, en donde le expusieron seis puntos de violaciones a la Ley de Bienestar Animal y actos de crueldad en el Antirrábico.

No obstante, un día después, al solicitar la entrega de los cachorros, se le informó que los habían sacrificado.

“De manera colérica los sacrificaron, ellos salieron enojados de la reunión, yo le pregunté al biólogo que de quién había sido la orden de sacrificarlos y no me contestó, siguen haciendo y deshaciendo, les molesta mucho que les señalemos lo que están haciendo mal y que no están respetando la ley”, mencionó.

El Diario buscó una versión por parte de esa dependencia a través de la vocera de la Secretaría de Salud, Verónica Estrada, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.