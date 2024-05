Denuncian al alcalde de Guadalupe

La Fiscalía Anticorrupción recibió ayer la denuncia por el probable delito de peculado en contra de Fausto González Pérez, candidato a la reelección por la presidencia municipal de Guadalupe por el Partido Morena, la cual fue interpuesta por Miguel Ángel Amaya Alvillar, quien era hasta ayer el presidente municipal en funciones.

La denuncia fue presentada la mañana de ayer en la ciudad de Chihuahua, confirmó René Medrano, vocero de esta fiscalía.

Además, Amaya Alvillar acusó a González Pérez por agresiones ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, como lo anunció el abogado desde el lunes al mediodía.

Los probables malos manejos del erario apuntan principalmente hacia el DIF municipal, es decir, hacia la presidenta Aidé Barbosa Cárdenas, esposa de González Pérez, por más de medio millón de pesos, por presuntamente cobrar un salario a nombre de otra persona y por usar los recursos públicos para un viaje que hizo a Mazatlán y Ciudad de México.

Además, involucra al Registro Civil por faltante de dinero del programa Matrimonios Foráneos por más de 800 mil pesos y otro faltante de 1.2 millones de pesos en la Dirección de Obras Públicas por la construcción de pies de casa en la colonia Campesina, expuso Amaya Alvillar en entrevista.

Esto fue lo que detonó el regreso del candidato a la presidencia municipal entre golpes y procesos irregulares.

En tanto, la Auditoría Superior del Estado informó que Guadalupe está dentro del Plan Anual como parte de las auditorías financieras que se hacen a los 67 municipios por la revisión de la Cuenta Pública 2023 y será para el próximo 15 de diciembre cuando se tengan resultados.

Los señalamientos

Los hechos denunciados ante las autoridades competentes por el también abogado Miguel Ángel Amaya Alvillar, los expuso ante los regidores en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 9 de mayo, a la que El Diario tuvo acceso a la grabación, cuando el alcalde en funciones cesó del cargo al secretario del Ayuntamiento, Raúl Villa, por ausentarse del cargo y no laborar las 8 horas diarias por las que devengaba un salario.

“Voy a remover a mi secretario y toma protesta Jorge Ramos, ya está el finiquito y terminando mi encargo regresas con Fausto. Es la primera determinación y lo hago delante de todos ustedes (regidores) por lo siguiente, generalmente los despidos son a puerta cerrada y sin razones; sin embargo, hemos sido muy claros desde la primera sesión ordinaria cuando les comenté que no iba a haber despidos siempre y cuando se cumpliera con la función y no ha estado en la presidencia, licenciado, además de hacer proselitismo político en horario laboral y esto se trata de equidad con todos”, argumentó Amaya Alvillar al secretario saliente.

Inicialmente aceptó la remoción, pero al escuchar los motivos se molestó y dijo que no firmaría ningún documento, para luego advertir que procedería legalmente. “De mi parte, esto es un golpe político”, aseguró Villa ante los ediles. “No voy a firmar nada y voy a proceder legalmente… esto no se queda aquí, Miguel”, amenazó ante los regidores.

Después, los regidores escucharon los hechos que logró documentar y expuso que como secretario del Ayuntamiento no tuvo acceso a muchos documentos, pero sí lo quisieron hacer firmar documentos irregulares, lo que fue motivo de discusiones entre él y el alcalde.

“Estoy muy enojado con la administración ante el descaro que han tenido en desfalcar el Municipio, hay una razón por la cual no me entregaron el DIF, creí que era porque mi esposa era la representante ante la Asamblea Municipal y no es así. Del DIF han robado como no tienen una idea y lo voy a acreditar”, aseveró.

“No voy a permitir que sigan amenazando a los empleados del Municipio cuando yo he sido claro, no estoy de acuerdo con que se le falte el respeto a los trabajadores, ellos son libres de ir a caminatas o apoyar a cualquier candidato, sé que esto tiene consecuencias, pero quiero irme con la conciencia tranquila y que ustedes sepan que en mis manos estuvo hacer algo y lo hice y no estoy dispuesto a que le sigan robando al pueblo”, aseveró.

Los regidores también reconocieron el haber fallado al no cumplir con su labor de fiscalización.

Todo esto detonó que el lunes pasado Fausto González Pérez irrumpiera en la sesión ordinaria para dar su versión de los hechos, pero, aseguró, no le permitieron hablar.

Amaya Alvillar iba a presentar las evidencias obtenidas ante los ocho regidores, pero el candidato se presentó acompañado de otros servidores públicos y prácticamente “reventó” la sesión y se impuso como presidente municipal, expulsando a golpes a Amaya Alvillar, quien fue defendido por los regidores para no ser lastimado.

Tras este acto Fausto González Pérez decidió revocar la licencia que solicitó ante el Cabildo el 25 de abril y presentó un escrito dirigido a los regidores, que fue sellado de recibido por la secretaria de la Secretaría del Ayuntamiento. Luego pidió las llaves del edificio administrativo y de su despacho al que regresó el lunes poco después de las 11:00 horas, una vez que cumplió las formalidades que, según él, correspondían para retomar el cargo, mismo que mostró a El Diario en entrevista.

El temor de Miguel Ángel Amaya Alvillar, expuso, es la destrucción o alteración de documentos oficiales para borrar evidencias.

Estos hechos motivaron que, incluso, el sacerdote católico de la comunidad fronteriza hiciera un llamado a todos los actos para el esclarecimiento de hechos.

“La paz se construye custodiando con responsabilidad, el bien común de todos. Es por ello que hago un llamado al esclarecimiento de dichos eventos. Solicitando un informe oficial y público de esta situación. Un señalamiento de esta magnitud no puede dejarse pasar a la ligera por tratarse del bien común de la sociedad”, solicitó en un escrito que difundió el sacerdote Jesús Eduardo Mendoza García, a cargo de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Sí cometió Fausto González varios delitos: especialista

Luego del evento del lunes, El Diario consultó al abogado y especialista en materia electoral, Jesús Limón Alonso, quien explicó que el aspirante a dirigir por un segundo período al Municipio de Guadalupe sí puede retirar la licencia solicitada ante el Cabildo y regresar al cargo, mientras puede realizar la campaña en busca del voto popular, ya que ninguna ley lo impide.

El limitante para el candidato es que está obligado a realizar sus actos de proselitismo político fuera su horario de trabajo.

Limón Alonso también abundó en el asunto de la sesión de Cabildo, difundida a través de videos captados por los propios regidores.

“Hay una irrupción a una sesión solemne de Cabildo, él no puede interrumpirla y al hacerlo viola la soberanía del Ayuntamiento, que es la máxima autoridad. Él altera la paz pública, ahí mismo el debió haber sido detenido por elementos de Seguridad Pública”, precisó.

Aunque, Guadalupe es uno de los municipios fronterizos que carece de policías municipales a causa de la delincuencia organizada que desarticuló la corporación, tras asesinar a todo el personal una década atrás.

González Pérez mostró a El Diario el documento que entregó el 13 de mayo dirigido a los regidores (1274/SEC/2024) y argumentó que dio cumplimiento a los procedimientos para retomar su cargo, sin embargo, el abogado expuso que si bien entregó el documento dirigido a los regidores, el Cabildo tiene la obligación de acordar una sesión para retirarle la licencia que solicitó.

“Tienen tiene que forzosamente recibirla y autorizarla, cumplir con la formalidad de la sesión del Cabildo, pues la licencia la solicitó ante el Ayuntamiento, de lo contrario está usurpando funciones y quien legalmente es el alcalde es el que tomó protesta como suplente”, dijo Limón Alonso. Por este hecho, González Pérez puede incurrir en delitos contemplados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Situación que él ha calificado como golpeteo político, como lo declaró a El Diario.