Denuncian agresión en IMSS; instituto desmiente

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Una paciente de 63 años que tras haber sufrido tres infartos ingresó al Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 35 para que se le realizara un cateterismo, fue trasferida en contra de su voluntad al área Covid-19 exponiéndola a un contagio, denunciaron sus familiares.

Los quejosos señalaron que además de retirarle los medicamentos para el padecimiento que tenía, la mujer fue maltratada físicamente y tuvo que intervenir la Guardia Nacional para que el personal del nosocomio le permitiera salir del mismo.

Por su parte, funcionarios de la Oficina de la Representación Chihuahua del IMSS rechazaron que se hubiera cometido un maltrato y agresión física hacia la derechohabiente, pero dieron a conocer que al brindarle la atención se detectó que era sospechosa de Covid-19, por lo que se determinó como apremiante la atención respiratoria, sin menoscabo al seguimiento de la patología cardiaca.

Verónica G.B., hija de la paciente, señaló que el domingo pasado cerca de las 5:00 de la mañana su madre fue trasladada en ambulancia de una clínica particular al hospital señalado tras haber sufrido tres infartos, pues el cardiólogo que la estaba tratando recomendó que se le practicara un cateterismo, el cual iba a subrogar el Seguro Social. Pero en lugar de lo anterior la paciente fue ingresada al espacio para enfermos con coronavirus.

La entrevistada aseguró que su madre firmó el alta voluntaria porque no quería ser ingresada al espacio para contagiados con SARS-CoV2, pero aun así la trasfirieron causándole incluso moretones al someterla y amarrarla.

“Bajé por mi mamá y ella ya no estaba en donde se supone que debería estar, se la llevaron en una camilla completamente desnuda, creo que amarrada o sedada; no sé por qué trae moretones a en los brazos, y toda cubierta con una sábana como si estuviera muerta.

“Se la llevan al área Covid-19 sin autorización de nosotros. Antes de eso mi mamá ya había firmado el alta voluntaria y después fue cuando la sacaron y la llevaron a ese lugar, nos decían que no sabían dónde estaba porque argumentaban que ella ya había firmado el alta y a mi papá lo estaban haciendo firmar un documento que la trabajadora social no nos dejó leer, cuando yo le iba a tomar una foto para leerlo se lo arrebató a mi papá y lo rompió”, aseguró Verónica, quien pidió la reserva de sus datos personales porque la paciente posteriormente fue ingresada al Hospital 6 del IMSS y temen que si es identificada se ejerza alguna represalia.

Al ser ingresada al Hospital 35 la paciente no presentaba tos ni fiebre, tampoco dolor de garganta ni de articulaciones ni diarrea, que son algunos de los síntomas compatibles con el Covid-19.

Pero el personal del IMSS 35 determinó que la mujer era sospechosa de coronavirus y consideró necesario sacarle una tomografía, explicó su hija, para luego referir que ese estudio no fue practicado y tampoco se tomó en cuenta que la derechohabiente es fumadora y por ende sus pulmones pueden mostrar algunas manchas como lo advirtió el personal médico del Seguro Social.

La entrevistada dijo que para sacar a su madre del Hospital 35 realizó varios enlaces en vivo en la red social de Facebook y fue el personal del IMSS quien pidió la intervención de un elemento de la Guardia Nacional, quien finalmente logró que la paciente fuera dada de alta antes de que le administraran un medicamento para sedarla y poder entubarla.

“Mi mamá iba consciente, podía respirar por sí sola; iba infartada y ella narra que le dijeron: ahorita la vamos a dormir, le vamos a inducir un coma para poderla intubar. Cuando mi mamá no necesitaba ese procedimiento”.

“Finalmente la saqué de esa clínica, en la noche la llevé a la 66 (del IMSS), ahí la valoraron y me dijeron que no la admitían porque no es Covid y me ordenaron llevarla a la 35. Entonces la lleve a la 6 donde ha recibido una atención totalmente diferente a lo que vivimos en la 35, el médico amable, nos ha explicado todo, ya le hicieron la prueba del Covid cuando en la 35 me dijeron que el instituto no hacía esa prueba, que no la tenían y tardaban años en hacerla y me aseguró que, si esperábamos, para entonces iba a estar muerta”, agregó.

En tanto, el personal de la Oficina de la Representación Chihuahua indicó que al detectarse que se podría tratar de un caso de Covid-19 la paciente fue derivada al módulo respiratorio para su observación y posible envío al Hospital 66, designado como unidad de atención 100 por ciento para pacientes contagiados con coronavirus.

Funcionarios del Seguro Social señalaron que la derechohabiente rechazó de forma tajante la atención en esa área y se quitó por sus propios medios la canalización, dejando una marca en una de sus manos, posteriormente se le dio el alta voluntaria y no fue obligada a permanecer en el módulo respiratorio para pacientes con Covid-19.

