Denuncian activistas falta de titulares en áreas de justicia

Ciudad Juárez.— Mientras que Ciudad Juárez mantiene los primeros lugares a nivel nacional en delitos como violación, abuso sexual y feminicidio, las autoridades encargadas de atender a las víctimas e investigar los casos no cuentan con un titular a nivel local o estatal, demandaron ayer activistas y madres de mujeres victimadas.

En marco de los 13 años de la desaparición de Idaly Juache Laguna, quien también se convirtió en víctima de trata y feminicidio, integrantes de los colectivos Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas y Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, así como activistas de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, se manifestaron ayer en el exterior del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) para denunciar que dicha dependencia tiene meses sin coordinación estatal.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM) también se encuentra sin titular en la Zona Norte, luego de que a princi­pios de año renunció a su cargo Diana Morales Rincón; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave) tiene toda la administración sin coordinación estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) tampoco cuenta con un titular, demandaron.

“No hay nombramiento de la coordinación estatal de los Cejum, no es posible que estén trabajando sin una coordinación estatal a la cual nos podamos remitir cuando hay alguna necesidad de aumentar y facilitar los servicios; en la FEM, en la Zona Norte, desde inicios de año renuncia quien estaba antes y (todavía) no hay titular, hay una persona encargada, pero seguimos con este espacio acéfalo. Y no pueden funcionar las instancias sin las cabezas”, denunció Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres.

La activista agregó que Ciudad Juárez mantiene mensualmente la apertura de un promedio de 600 a 700 nuevas carpetas por violencia familiar, pero después de que la FEM fue trasladada al bulevar Zaragoza la comunidad no sabe que en el Cejum hay un ministerio público ante el que también pueden denunciar.

La activista destacó que en el Cejum las mujeres pueden acudir a poner denuncias, recibir atención psicológica, pedir apoyo para divorciarse y para gestionar la pensión alimenticia, pero muchas no lo saben.

Ayer Norma Laguna, madre de Idaly Juache Laguna, pidió a la gobernadora María Eugenia Campos “que ponga más atención en el Cejum, en la Fiscalía de la Mujer. Si en verdad ella está apoyando pues no miramos, porque no hay nadie quien tome decisiones y a quien podamos exigirle que haga las cosas, porque tal parece que nadie quiere agarrar este problema, que nadie quiere estar aquí, porque todos se echan la pelotita unos a otros, porque nadie quiere hacer el trabajo que tienen que hacer y que por eso les pagan”.

Cortés denunció que al comenzar la presente administración estatal, el Ceave “tuvo un deterioro espantoso (…) y los servicios que brinda a las víctimas cada vez están desapareciendo, en ausencia”.