Denuncian abusos de policías federales en Ahumada

Ciudad Juárez— Habitantes de Ahumada denunciaron que agentes federales han incurrido en abusos policiacos e ingresado a varias casas sin orden de cateo, al parecer en busca de armas.

El jueves pasado uno de los afectados, Octavio Vega Quezada, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) Delegación Ciudad Juárez en contra de elementos federales que el lunes pasado viajaban a bordo de las unidades número 18589, 16967 y 14303.

El afectado indicó que el 28 de octubre como a las 15:30 horas al ir llegando a su casa, ubicada en la calle Labor del Maíz, los federales le ordenaron que se detuviera, le dieron varias cachetadas y se metieron a su casa donde causaron destrozos.

“Un oficial me gritó ‘por qué no te paras’. Yo respondí que por qué me iba a parar si ni siquiera me había hecho señas. Entonces dijo ‘párate’ y me preguntó dónde estaban las armas yo le dije qué cuales armas, entonces me dio una cachetada y me dijo ‘no te hagas pendejo’, al tiempo dijo ‘cómo que no sabes de cuáles armas, te estoy hablando’ y me preguntó dónde vives. Yo respondí aquí enfrente entonces me ordenó abrir la puerta. Yo le dije que si traía una orden de cateo y él me volvió a dar otra cachetada y me dijo ‘te crees licenciado o qué’”, señaló Vega.

El hombre aseguró que los federales entraron a su vivienda sin su autorización, hicieron una inspección y dejaron todo en desorden. Durante la revisión, Octavio estuvo retenido y les estuvieron preguntando una y otra vez dónde tenía las armas.

Además una vecina de él también señaló que los federales irrumpieron en su domicilio y un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quejó en las oficinas de Seguridad Pública de Ahumada, donde señaló que los elementos de la PF habían entrado a su vivienda sin autorización.

“Para qué andan haciendo eso, quieren que uno les dé armas. Pero el pueblo esta pacífico, está tranquilo no tienen que andar buscando nada”, agregó Vega, quien interpuso la denuncia la tarde del jueves pasado y se inició la carpeta de investigación Fed/Chih/Jua/2329/19.





