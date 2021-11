Denuncian abusos de estatales

Ciudad Juárez— Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) están aprovechando el anuncio de una posible regularización de vehículos de procedencia extranjera por parte del Gobierno federal, para extorsionar a dueños de ‘chuecos’, denunció ayer el dirigente de la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex), Fidel Villanueva Ramírez.

El líder social dijo que atendieron a dos asociados que estaban retenidos por policías estatales en el suroriente de la ciudad, a quienes les estaban exigiendo distintas cantidades de dinero, a uno 400 dólares y a otro 6 mil pesos, indicó.

Mediante apoyo de los representantes de Anapromex se evitó la extorsión, sin embargo, quisieron hacer la denuncia pública debido a que el fiscal Jesús Manuel Carrasco Chacón no quiso recibirlos ayer en su despacho.Aprovechó la conferencia de prensa para advertir al fiscal que no permitirán abusos de los policías, ya que la gobernadora María Eugenia Campos Galván se comprometió a no molestar a los propietarios de autos chocolates.