Denuncia Titanes incumplimiento de asociación

Ciudad Juárez— El dirigente del Club Titanes, Sergio Núñez, denunció que la asociación del Centro de Exposiciones y Convenciones se niega a apoyarlos para cambiar la cancha de pasto sintético al nuevo lugar que les asignó el Municipio, tal como se acordó en un principio cuando se convino cambiarlos de lugar para entregar en comodato el predio para la construcción del centro de convenciones.

“Las cotizaciones que en el 2020, el 5 de agosto del 2020, se habían presentado para mudar el campo, ya no son las mismas, ya las habíamos actualizado después de 12 meses, y no era la misma cantidad porque subió el costo y tenemos que sumarle 235 metros de malla para delimitar el predio con el Cobach”, aseguró.

Dijo que esta semana la asociación del centro de convenciones empezó a retirar el campo y se ha negado a pagar la diferencia del aumento del costo, que es de 160 mil pesos.

Núñez agregó que para mudarse tienen que pagar para preparar el predio que se les otorgó en comodato, donde instalarán la cancha de futbol americano, ya que se tienen que realizar trabajos de terracerías y nivelación, entre otras.

“No nos podemos mover con ese dinero, no nos alcanza. A ellos ya les asignaron 250 millones de pesos, ni modo que no tengan el recurso, que no lo puedan proporcionar”, explicó.

En abril de este año el Cabildo aprobó por unanimidad la autorización para que el Municipio celebre un contrato de comodato con una asociación civil que construirá el Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez “Paso del Norte” en una superficie de 71 mil 848.522 metros cuadrados ubicados en el parque El Chamizal.

Previamente se aprobó la celebración de dos acuerdos, uno con el Club Titanes Juárez Asociación Civil y otro con Río Bravo Softball Sport Park Asociación Civil, los cuales serán reubicados, ya que ocupaban los llamados “Hoyos” de El Chamizal, donde se realizará el proyecto.

El Club Titanes Juárez A. C. recibió en comodato un terreno municipal, con superficie de 31 mil 706.624 metros cuadrados, ubicado en el parque El Chamizal, donde se desarrollará un campo de futbol americano, superficie que se disminuyó recientemente en 10 mil metros cuadrados para entregar en comodato al Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Cobach).

Se buscó a la asociación civil del Centro de Exposiciones y Convenciones “Paso del Norte” para que proporcionaran una postura sobre este tema, pero no se obtuvo respuesta.

