Denuncia presunta agresión de cura

Ciudad Juárez.— Una mujer radicada en Villahermosa, Tabasco, denunció públicamente haber sufrido agresiones sexuales por parte de un sacerdote de la iglesia católica que ejerció en esta frontera; la víctima aseguró ser hija de la mujer con la que el cura sostiene una relación amorosa desde hace varios años.

Actualmente, el padre Carlos Francisco A. O. ya no ejerce como sacerdote aquí, precisó ayer el padre Eduardo Hayen.

“El padre no tiene ningún cargo en nuestra diócesis de Ciudad Juárez, aunque estuvo presente en la diócesis, ya no ejerce como sacerdote aquí”, dijo Hayen.

Entrevistada por El Diario, la agraviada, quien se identificó como Diana Laura, expuso que en abril del año pasado el sacerdote le hizo tocamientos en su cuerpo, y al contarle lo sucedido a su madre no le creyó.

Además, mencionó que, en anteriores ocasiones, notó que cuando el cura cargaba a su hermana menor, la acariciaba o tocaba de manera indebida desde que ella tenía cuatro años de edad.

“Creí que yo estaba loca, que había malentendido, e incluso leyendo mi testimonio, una parte de mí seguía pensando que no había sido lo que fue, y al conseguir testimonios de chicas que habían pasado cosas con él me doy cuenta que no es así, él hace parecer que fue un accidente para así poder tocar el cuerpo de las chicas”, detalló.