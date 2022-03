Denuncia pareja robo y allanamiento de morada

Ciudad Juárez.— Un grupo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fue denunciado formalmente por presunto allanamiento de morada y robo en contra de una pareja habitante de la colonia Valle de Allende.

De acuerdo con el afectado, la noche del 28 de febrero escuchó ruidos afuera de su casa, subió a la caja de su camioneta pick up para asomarse desde el portón y observó a un hombre lanzando piedras a la casa de sus vecinos.

Mencionó que en la colonia donde vive, la mayoría de los habitantes invadió las viviendas, ya que éstas se encontraban abandonadas, por lo que a muchos de sus vecinos no los conoce.

Narró que se fue a dormir, pero de repente escuchó las sirenas de las patrullas y al salir nuevamente al portón a observar, los agentes estaban afuera de su casa y le dijeron que su vecino lo había acusado de haberlo amenazado con un machete.

“Nosotros ni siquiera pisamos la calle, yo lo que hice fue que me subí a la caja de la troca para ver por arriba del portón, yo les dije a los policías: ‘nosotros no hemos salido y yo a esas personas no las conozco, no sé ni cómo se llaman, nunca he tenido una discusión con ellos ni nada, ellos apenas tienen dos, tres semanas que llegaron aquí’”, mencionó.

Agregó que ante eso, su esposa salió y empezó a grabar con el celular, pero uno de los policías la detuvo y les arrebató el teléfono a ambos, además de que todos los policías, tripulantes de ocho patrullas, ingresaron a su domicilio.

“Se quedó un oficial de los de la Guardia Nacional y me dijo: ‘mira, fíjate que los que andan adentro de tu casa son de la Policía municipal, nosotros sólo estamos haciendo guardia’, como diciendo ‘nosotros no tenemos nada que ver’, porque él sabía que lo que estaban haciendo no era correcto y yo le dije al policía que se necesita una orden para entrar y me dijo: ‘yo no necesito nada’ y borró de mi teléfono lo que habíamos grabado”, dijo.

Narró que se los llevaron arrestados a él y a su esposa, pero debido a que no se ratificó la denuncia en su contra, salieron libres a las 24 horas.

Debido a que él es de oficio herrero, tenía en su cartera 7 mil 800 pesos producto de un trabajo que acababa de realizar, y al momento en que lo pusieron a disposición del Ministerio Público los agentes sólo entregaron 2 mil 800 pesos, además de que tampoco entregaron el dinero que tenía su esposa en su bolsa, señaló.

Dijo que al regresar a su casa la encontraron completamente saqueada: no estaba su herramienta de trabajo, artículos de valor e incluso a los vehículos les quitaron las pilas, por lo que responsabiliza directamente a los agentes.

Todo lo anterior quedó plasmado en la denuncia con número 37-2022-0006969 ante la Fiscalía General del Estado, en la que se anexan también las fotografías de la manera en que encontraron la vivienda. Asimismo, también se interpuso la denuncia ante Asuntos Internos.

Aunque en el parte que hizo la SSPM indica que los agentes Vicenta C.R. y Luis Alfredo R. E. fueron quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público y contra ellos pesa la acusación, en la denuncia también se establece que el señalamiento es para todos los policías que intervinieron, de quienes no se tiene su nombre, pero pide que se realice una investigación.

El titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, dijo que los agentes denunciados laboran de manera normal, ya que una acusación no implica que sean culpables hasta que la autoridad lo determine tras efectuar una investigación.

“En lo que yo participo es en que si la autoridad investigadora de ambos lugares donde se interpuso la denuncia lo requiere, es estar abierto y darle la información y llegar a la verdad histórica”, mencionó.

Aseguró que la dependencia está en la disposición de colaborar con la Fiscalía General del Estado. El jefe policiaco dijo que el denunciante hizo lo correcto al recurrir a las instancias correspondientes para interponer el señalamiento.