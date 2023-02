Denuncia maltrato infantil en guardería subrogada de IMSS

Ciudad Juárez.— Marisela Vázquez Sánchez aún no puede creer que su hija haya sido maltratada en la estancia infantil Pequeño Tambor, en la que en marzo del 2022 sufrió un traumatismo en el cráneo debido a que se le cayó una estructura metálica.

La madre de la menor comentó que para esa fecha su hija tenía 1 año con dos meses, pero de septiembre a noviembre detectó que su hija presentó moretones en las piernas, cara y se quejaba de dolor en un brazo. En la guardería llevan una bitácora en la cual registran incidentes, sin embargo no se asentaron esos eventos, explicó la entrevistada.

“Mi hija se quejaba de dolor en el brazo, se quejaba con su corto vocabulario de dolor en su pierna, aunado a que también ella todas las mañanas lloraba; ella nunca se quiso quedar en la guardería, pero yo como trabajadora tenía la necesidad de dejarla, sin saber que no fueron accidentes como la guardería lo maneja, sino una negligencia y maltrato por parte de ellas”, manifestó la madre de la niña.

Los meses que la niña estuvo en esa área coinciden con las fechas en las que presentó moretones y en que las dos maestras estuvieron a cargo. Ambas fueron despedidas.

“Esas maestras estuvieron cuidando a mi hija desde septiembre al 30 de noviembre, porque el 1 de diciembre mi niña cambió de sala”, externó la afectada.

No es la primera denuncia

Fue por medio de un publicación en redes sociales del 6 de diciembre del año anterior que una maestra mencionó que dejó la estancia porque había maltrato a menores. Luego de que la madre se enteró de eso solicitó una audiencia con la directora Karla Gabriela Esparza Unzueta y con el consejo de padres de familia.

“Obviamente no voy a dar crédito a lo que está publicado en una red social, porque no sabemos si los hechos son ciertos o no, entonces, yo sinceramente pensé que todo había sido una mentira; sin embargo, cuando llegamos a la reunión nos dijo a todo el consejo que ya había visto los videos (…) y que efectivamente todo lo que estaba publicado en los videos era cierto”, narró.

De acuerdo con la directora, la Fiscalía fue quien determinó que en la estancia hubo un trato inadecuado a niños en la sala que tenían asignadas las maestras.

“Fueron dos maestras que inmediatamente firmaron su renuncia, y como lo maneja la Fiscalía con ellos están los videos, ya los estuvieron analizando, hubo un manejo inadecuado, ellos no lo catalogan como maltratos, todavía estamos en espera que termine la investigación, cada que nos piden información vamos, hemos estado de dos a tres veces por semana”, refirió la directora.

La madre de la menor comentó que lo que desea es que se hagan evidentes las negligencias que han existido en la guardería y las omisiones en cuanto a los protocolos de seguridad que deberían tener para evitar los accidentes de los niños.

Fue un accidente: directora

En entrevista, la directora Esparza Unzueta mencionó que fue un accidente lo que la menor sufrió, y fue ella quien la trasladó al servicio médico privado.

“Hubo una situación de un mal acomodo de una base en la que nosotros manejamos las colchonetas, al momento que pasó la situación se tomaron medidas inmediatas y la atención se le dio; nosotros le dimos primeros auxilios, y fue canalizada directamente por parte de la guardería, canalizada y trasladada por una servidora a recibir atención médica a un hospital privado”, expuso la directora.

La responsable de la guardería señaló que se hicieron adecuaciones al lugar en donde ocurrió el incidente.

“Sí hubo adecuaciones dentro de la salita, o la retiraban para poder realizar la actividad sin ningún riesgo, y la supervisión constante, después de todas estas situaciones que ha pasado, y como hemos trabajado a lo largo de lo que tiene la guardería”, aclaró la directora.

Explicó que la hija de Vázquez Sánchez no estuvo en las salas que fueron encargadas a las dos maestras en el período que señaló la afectada; además de que sí llevan un registro de cualquier incidente, y es el IMSS quien determina si hay alguna irregularidad, omisión u accidente en las instalaciones, basado en los formatos que se llenan y que se envían en caso de ser necesario.

Además, recalcó que el día en que la menor se golpeó fue un accidente. “No lo establece la guardería, lo estableció el Instituto, tenemos formatos donde se envía evidencia y ellos determinan si realmente fue una omisión o un accidente, todo eso está avalado por el Instituto”, dijo la directora.

La guardería pertenece a la estancia infantil Bambi y está subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo la entrevistada, institución con la que también tuvo un acercamiento en un primer momento, mediante un correo electrónico, luego por vía telefónica con la responsable de guarderías en Juárez, y posteriormente hubo una visita por parte de la encargada de la supervisión de las guarderías del IMSS de Chihuahua.

“Vino a decir que no podían hacer nada porque como es subrogada están limitadas a hacer cambios, lo que significa que los niños siguen corriendo riesgos, pues no hubo cambios”, dijo la madre de la menor afectada.

Para conocer la versión oficial del IMSS sobre el caso, se tuvo contacto con el área de comunicación social de la institución, en la cual señalaron que el Departamento de Guarderías, dependiente de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, le ha dado seguimiento y atención oportuna a cada una de las inquietudes de la afectada.

La denuncia fue puesta en Fiscalía General del Estado (FGE) por maltrato infantil en contra de dos maestras el 8 de diciembre del 2022 y quedó registrada con el número de carpeta: 37-2022-0036964. La Fiscalía informó que se encuentra revisando el caso.

El lunes 13 de febrero se puso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asentada con el folio 27537, dijo Vázquez Sánchez.

La menor ingresó a la guardería en enero del año anterior y fue dada baja en febrero del 2023, indicó su madre.