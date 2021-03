Denuncia fraude en Registro Civil

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante reportes de presuntas “transas” para realizar el proceso de correcciones administrativas ante el Registro Civil, la dependencia aseguró que revisará el caso, mientras que exhortó a la ciudadanía a no responder correos electrónicos “no oficiales” para evitar ser víctimas de un fraude.

Luego de que el abogado Roberto Adrián López Hernández denunció que existía un “perverso negocio” en el trámite de corrección de actas de la Oficina de Registro Civil, asegurando que al momento de hacer el procedimiento se han recibido contestaciones de un correo electrónico no oficial, solicitando documentación y cobros por hasta 590 pesos.

De acuerdo con López Hernández, los afectados habrían enviado su solicitud al correo electrónico, actasforaneas@chihuahua.gob.mx, y una vez hecho el trámite, recibieron una respuesta de un mail de una cuenta no oficial de Gobierno del Estado.

Dicho correo electrónico proviene de una cuenta de hotmail personal, a nombre de Luz Morales

guguis19@hotmail.com, siendo que se debe señalar que Luz Morales es la servidora pública encargada de actas foráneas en la ciudad de Chihuahua y con el número de extensión 14825 y 14822 del teléfono oficial de Gobierno del Estado 614-429-3300.

Aunque personal del Registro Civil dijo desconocer la situación, aseguró que la dependencia revisaría el caso para conocer con exactitud si existen denuncias o quejas respecto al servicio que se presta a la ciudadanía, además de que exhortó a la población a no responder correos electrónicos sospechosos o “no oficiales”.

A raíz de la pandemia, el Registro Civil ha implementado algunas reglas de operación, con el propósito que los usuarios no acudan directamente a la dependencia de no ser necesario, a fin de que no se expongan al Covid-19, según indicó la dependencia.

Uno de esos cambios se dio precisamente en el trámite de correcciones administrativas, en donde los interesados debían enviar un correo electrónico a la dirección rcforaneas@ chihuahua.gob.mx.

De acuerdo con el portal del Registro Civil, para realizar una corrección administrativa, se requiere llenar una solicitud formal, proporcionar los documentos requeridos por el consultor jurídico y realizar el pago correspondiente de 239 pesos ante

Recaudación de Rentas.