Denuncia en redes maltrato animal; asesinaron a sus perritos

Ciudad Juárez.- A través de redes sociales, un usuario de Facebook denunció el maltrato animal del que fueron víctimas sus mascotas, mismo que terminó por arrebatarles la vida al ser colgados.

Martinolli Q'etto (Casimiro), como se identifica, acusó públicamente a Manuel Terrazas, de lo que ocurrió a sus dos perritos Morito y Pituka, en un rancho ubicado cerca del kilómetro 80 de la Carretera a Casas Grandes.

En la narrativa de una de sus publicaciones, refirió que hace tres semanas comenzó unos trabajos en un rancho, en el que perdía señal por la lejanía de las ciudades y por lo que no pudo reportar el acto inmediatamente al 911.

Mencionó que en la segunda semana, Manuel Terrazas, nombre por el que identificó al dueño del rancho, una mañana mató a todos sus perros porque según “mataron una borrega”.

Refirió que todos los perros quedaron regados por todo el rancho, por lo que él y otros trabajadores, procedieron a levantarlos y llevarlos a otro lugar.

Indicó que contra Morito y Pituka no hizo nada, pues ellos estaban con correa, amarrados en la casa en la que se hospedaba.

Martinolli Q'etto, relató que durante las tres semanas de trabajo, cada fin de semana viaja de regreso a Ciudad Juárez, sin embargo, a sus mascotas las dejaba en el rancho amarradas pero con suficiente espacio para que pudieran correr y jugar, además de agua y alimento para esos días.

El hombre reveló que el pasado lunes aún los encontró con bien y se los llevó a trabajar a dos kilómetros del rancho, pero por la tarde, se desaparecieron, lo que era común, ya que luego los encontraba de nuevo en el rancho.

“Supuse que se habían regresado al rancho por los cercas que está, ya había pasado una vez y los encontré en el rancho bien (…) esta tarde el día de ayer (lunes 29 de noviembre), cuando regresaba que yo supuse se volvieron a regresar, me encontré al trabajador en el camino él venía en su vehículo y yo me frené porque me bajó la ventanilla y me dijo: sabe que tuve que hacer una desgracia por orden de Manuel Terrazas”, escribió en su cuenta.

Agregó que el otro trabajador le dijo que sus perros anduvieron matando gallinas y la orden había sido esa.

“Entonces yo continúe para llegar al rancho Y pues sí, cuando llegue ahí a la casa donde nos quedamos ahí estaban los dos muertos”, recordó mientras postró las fotos de sus perritos, uno de ellos aún colgado.

En el escrito aclaró que “aunque el Señor Manuel Terrazas no hizo el acto, yo lo responsabilizo como el Dueño y fomentador de estas conductas con sus trabajadores y de manera igual al la persona que solo conocía como Beto , persona que trabaja en el rancho y quien fue quien los mató de esa manera”.

En el mismo texto comentó que Morito tenía cuatro años de edad y estaba a su lado desde los dos meses de vida, mientras que Pituka era una cría de Morito.

“La verdad no saben que feo se siente mirar como un amigo ha sido privado de la vida de una manera tan cruel y creo que nadie se merecería cada vez vamos perdiendo más nuestra humanidad (…) Yo solo busco justicia para alguien que fue mi amigo para alguien que fue parte de mí, Porque todos los que me conocen saben que yo y el éramos uno. Ayúdenme a que se le haga justicia a morito #justica_para_morito”, denunció.