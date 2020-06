Denuncia diputado ser víctima de persecución política

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Mario Mata Carrasco, denunció ser víctima de persecución política por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Fiscalía General de la República, luego de la manifestación de productores agrícolas en la ciudad de Ojinaga.

“Quiero denunciar que se me está persiguiendo políticamente por parte de la Presidencia de la República. No es posible que la Fiscalía me esté investigando a mí y me esté achacando la violencia”, dijo.

El legislador acusó que Sandra Jiménez, directora de Conagua, le amenazó con enviar elementos de la Guardia Nacional para encarcelarlo.

“ Me amenazó Sandra Jiménez la directora de Conagua, que me iba a mandar a la Guardia Nacional para mandarme a la cárcel; pida mi desafuero, lo voy a enfrentar”, señaló el legislador ayer en conferencia de prensa.

Desde el pasado 28 de marzo el legislador es señalado por incitar a actos violentos durante las manifestaciones de productores agrícolas, primero en la presa La Boquilla y luego en El Granero, en pasado días.

En ese entonces el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, comentó que “el diputado Mario Mata actuó de una manera muy irresponsable cuando de manera mezquina convocó a los agricultores de una manera provocativa a través de un mensaje que luego borró de sus redes sociales a manifestarse al día siguiente, que por cierto una gran cantidad de los que estaban violentando no eran productores eran vándalos”, aseguró.