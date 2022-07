Denuncia Cruz boicot de titular de JMAS

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar denunció un boicot del director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez, contra el Gobierno local porque no dejan cargar las pipas que rentó la Dirección de Desarrollo Social para llevar agua potable a colonias ubicadas en ‘Los Kilómetros’.

“No están dejando cargar las pipas que nosotros rentamos para llevar agua a ‘Los Kilómetros’ y a otras colonias, pero es muy triste”, aseguró.

Dijo que además las alcantarillas no las arreglan porque cuando los ciudadanos caen en alguna de ellas le echan la culpa al Gobierno municipal.

“Yo veo de parte de Sergio Nevárez una actitud en contra de la administración municipal para hacernos quedar mal, es una actitud deliberada que la voy a denunciar ante el secretario de Gobierno”, declaró ayer a la prensa antes de entrar a la reunión de la Mesa de Seguridad.

Afirmó que en la unidad de suministro de la JMAS dejan cargar a todas las pipas de la descentralizada, pero a las del Municipio no.

“Es inhumano lo que está haciendo Sergio Nevárez porque es gente que no tiene agua, niños que no tienen agua y las 20 pipas que nosotros tenemos pueden apoyar a esa gente”, manifestó.

Afirmó que esta situación ocurre desde hace una semana, y afecta a miles de familias.

El director ejecutivo de la JMAS negó que haya un boicot en contra de la administración local.

Lo que sucede es que no hay agua en la ciudad por las altas temperaturas y el aumento de la demanda, por lo que sólo se está surtiendo a las pipas de la descentralizada que llevan el recurso a las colonias donde no hay servicio, aseguró Nevárez.

“No hay ningún boicot, el problema es que no tengo agua en Los Alcaldes y yo primero voy a usar mi agua. El agua es para que la llevemos a las colonias de manera gratuita, nosotros somos la Junta Municipal de Agua, y no tengo agua, estamos pasando por una contingencia muy fuerte por el calor exagerado, más la cantidad de agua que se está sobredemandando, y no ha llovido”, manifestó.

“El alcalde tiene razón, pero no sólo a él; no estoy dejando cargar a nadie, nomás a nosotros”, aseguró.

Expuso que la JMAS tiene 40 pipas que diariamente surten de agua a seis colonias donde no hay servicio de agua potable, entre esas ‘Los Kilómetros’ y Anapra.

Dijo que esta situación no se presenta sólo contra las cisternas que trabajan para el Ayuntamiento, sino contra todas las que hay en la ciudad y que utilizan el agua que la JMAS les vende para usos potables, de construcción y para las albercas, entre otros.

“Primero cargamos nosotros y sí les estamos dando, lo que pasa es que ellos quieren llegar de manera indiscriminada cuando no tengo agua, no hay agua”, expuso.

Dijo que en cuanto se recupere el nivel del tanque de donde se surte a las pipas se reiniciará el surtido a todos los solicitantes, Municipio y empresas.

Sobre las alcantarillas dijo que en los próximos días empezarán a reponer las primeras 150.

“Se están sustituyendo por unas nuevas de policoncreto para evitar que se las roben los traficantes de metales, y tampoco es un afán de afectar al alcalde”, manifestó Nevárez.

Agregó que la JMAS está atendiendo y apoyando solicitudes de dependencias municipales de diferentes materiales que requieren para no detener obras en proceso.

El pasado 17 de junio el Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Social, inició la distribución de agua en pipas en ‘Los Kilómetros’ a cerca de dos mil personas, se informó.

Por ello se arrendaron 20 unidades cisterna con un costo de 5 millones de pesos para dar el servicio diariamente durante todo el año.

