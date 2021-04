Denuncia Adriana Fuentes a Corral ante la CEDH

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El gobernador Javier Corral fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía, Adriana Fuentes, quien lo acusa de haberla mandado golpear y detener junto con 14 manifestantes que se oponen a la pretroncal del bulevar Manuel Gómez Morín.

Argumentó que el día de la detención, el pasado lunes 12 de abril, se le negó acceder a sus derechos de realizar una llamada y contar con un abogado, además de que los policías estatales que intervinieron la golpearon junto con sus escoltas y le apretaron las esposas.

La aspirante a la Presidencia Municipal señaló al gobernador de orquestar el operativo, y adelantó que también interpondrá denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por la brutalidad policiaca con la que se actuó.

El abogado de la priista, Jorge Pérez Gutiérrez, indicó que le negaron entrar a las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad el lunes, cuando recién llevaron detenida a su clienta.

Dijo que fue un “aire de poder” que el secretario general de Gobierno del Estado, Fernando Mesta, afirmara que la obra por la que protestaron estaba perfectamente autorizada, cuando ayer mismo reconoció un funcionario estatal que no tenían permiso.

“Por lo tanto, número uno, no se obstaculizó la obra y, número dos, no era una obra pública, no estaba legalmente autorizada como lo describe el mismo artículo 280 que invoca el secretario general. Qué tristeza que un abogado como el secretario general tenga ese desacierto jurídico”, puntualizó.

