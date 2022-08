Demandan verdad y justicia para mujeres asesinadas

Ciudad Juárez.— En las puertas de un desierto que aún esconde parte de los restos de al menos 18 mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y luego encontradas sin vida en el Valle de Juárez, ayer fue inaugurado el Memorial Arroyo El Navajo, así como la escultura Latidos de un Corazón Resiliente.

En busca de la memoria, la verdad y la justicia, las madres solicitaron el espacio con el que también buscan dignificar la vida de sus hijas, y cuya primera etapa fue construida con recursos de la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, a través de la gestión de Casa Amiga y Red Mesa de Mujeres.

Norma Laguna, madre de Idalí Juanche Laguna, y Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, ambas víctimas de desaparición, trata y feminicidio, fueron las principales impulsoras del memorial en honor a las 11 víctimas del Arroyo de El Navajo, y a otras mujeres que también fueron encontradas sin vida en el Valle de Juárez entre 2011 y 2013, por lo que el lugar cuenta con 25 cruces rosas al centro y dos cruces gigantes a un costado.

“A mi hija me la entregaron en restos, no la encontraron, nada más el cráneo me entregaron de ella; este arroyo, este arroyo trae pedacitos de ella”, dijo la madre de Lupita, desaparecida el 31 de enero de 2009, a los 17 años de edad.

Ayer, Susana recordó que cuando su hija salió de su casa jamás imaginó que no la iba a volver a ver. Era “una estudiante, mi hija era maravillosa, (tenía) su carácter sonriente; ya cursaba el quinto semestre de prepa. En los pensamientos de ella estaba su madre siempre. Una vez que llegó de su escuela yo le dije: ‘¡Ay, hija de mi vida, ya pronto tú ya te me vas a casar!’, las palabras de mi hija fueron: ‘madre, yo voy a estar contigo mientras Dios me lo permita, ¿y sabes qué, madre?, yo voy a hacer una carrera, y te voy a ayudar, madre’”.

Entre lágrimas, a 13 años de su desaparición, ayer Susana aseguró que callaron a su hija, “pero levantaron la voz de su madre”.

Cuando desapareció “empecé la búsqueda de ella, llegué a la Procuraduría General del Estado (actual Fiscalía)… traía algo en mi corazón y no sabía qué, ese corazón de una madre que no se quita nunca el dolor, alcé mi vista al cielo y dije: ‘Padre celestial, ayúdame porque sé que algo muy grande me viene, que tú eres el único que me puede ayudar’, y saben qué, me puso muchas personas, hasta el día de hoy me las ha puesto, porque en ese momento que le quitan a una madre una hija, ya no vuelve a ser la misma, le quitan la paz a uno”.

“Empecé con una búsqueda desde aquel día, gracias a Dios que me puso a Red Mesa (de Mujeres) y a las organizaciones, al presidente de aquí (de Práxedis), porque yo hice lo humanamente posible por encontrarla con vida a mi hija, pero desgraciadamente no me la entregaron así, me la entregaron en pedacitos, en pedacitos me la están entregando”, lamentó.

“¿Qué puede hacer una madre, verdad, cuando ya le quitan la paz?, seguir, seguir porque aquí estamos nosotros, porque se haga justicia, porque se encuentre la verdad, porque a las niñas que se están desapareciendo las encuentren con vida, porque cada vez que se desaparece una niña está una madre como nosotros, ya conocemos ese dolor tan grande, de no entregárnosla (con vida)”, lamentó.

Dijo que el memorial servirá “para que sepan que el mundo nos está arrebatando a nuestras hijas y no nos las están devolviendo, nos las están devolviendo en restos. Que se haga justicia, que ya no haya más desaparición, que ya no las estén matando, que se busque a las que no se han encontrado, por eso estamos aquí, para que las madres no sientan ese dolor tan grande que nosotros sentimos”, exigió.

Norma Laguna también aseguró que ella seguirá exigiendo justicia por su hija, desaparecida el 23 de febrero de 2010 a los 19 años, y buscando la prevención para que otras familias no pasen lo que ellas vivieron.

“El primer día que vinimos pues sí fue muy duro ver dónde dejaron a nuestras hijas, tan lejos, de orilla a orilla de donde nosotros vivimos. Yo en una ocasión vine con la Fiscalía (estatal) a un rastreo a donde dejaron a nuestras hijas; no es aquí, a nuestras hijas las dejaron muy adentro, y yo decía: ¿por qué dejaron a mi hija hasta acá?, y ¿cómo voy a venir hasta acá para recordar sus últimos momentos, cuando ella estuvo aquí?, ¿cómo voy a entrar si no se puede entrar?.… y pues gracias a Dios, con ayuda de las organizaciones, de Red, de Casa Amiga, con la ayuda de muchas personas que nos ayudan, que nos han ayudado en este caminar tan duro y tan difícil”, se construyó el memorial, relató.

Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, desaparecida en 2010, y Bertha García, madre de Berenice Castillo García, desaparecida el 6 de enero de 2009, también estuvieron presentes en la inauguración del memorial en el que se encuentran 27 cruces rosas, por el número de víctimas encontradas en el Valle.

El memorial, construido en un terreno de 50 metros cuadrados, en el que simbólicamente son abrazadas tanto las víctimas como sus madres, fue bendecido por el sacerdote Francisco García, mientras que la Red Mesa de Mujeres hizo un ritual de sanación espiritual. Se trata de un santuario abierto, para recordar los nombres, las vidas y el compromiso que se tiene con ellas y con sus familias, señaló el sacerdote quien desde hace años da acompañamiento espiritual a las madres de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio.

“Este memorial es la dignificación de las víctimas y sus familias, de la vida, pero también un llamado a la conciencia colectiva, a la ciudadanía y a los gobiernos”, destacó Yadira Cortés, coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

La segunda etapa del memorial se encontrará ubicada del otro lado de la carretera del lugar, ubicado en El Porvenir, en un terreno de 250 metros cuadrados, en el que habrá una escultura de seis metros de altura, igual a la inaugurada ayer en menor escala, informó Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, en el evento en donde estuvo presente Rubí Enríquez, presidenta del DIF de Juárez; Manuel García, presidente seccional de El Porvenir, y el alcalde de Práxedis G. Guerrero, Selestino Estrada.