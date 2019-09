Demanda CNDH que política migratoria se centre en migrantes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó ayer al Gobierno federal que los acuerdos comerciales no deben estar sobre la dignidad de las personas y que en su política migratoria ponga en el centro a los migrantes, y condenó que la autoridad norteamericana les niegue servicios básicos como higiene y salud durante sus detenciones.

Katharine Donato, de la Universidad de Georgetown, presentó al Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, un estudio sobre políticas de inmigración que permitirá tener una mirada objetiva de lo que pasa con niñez y adolescencia migrantes en Estados Unidos.

La CNDH destacó que invertir en Centroamérica y el sureste mexicano es un proyecto de mediano plazo, y mientras ello ocurre hay que atender los problemas, porque se trata de vidas, integridades y la esperanza de una niñez ajena a lo que los países no han hecho para lograr una distribución más equitativa del potencial que como humanidad tenemos.

Durante la presentación en la Ciudad de México del estudio “Políticas de Inmigración de los Estados Unidos, Derechos Humanos y Familias Migrantes: La Tormenta Perfecta”, elaborado para la CNDH por la Universidad de Georgetown, González Pérez lamentó que la gran aspiración de regular la migración en Estados Unidos se haya olvidado al privilegiar la politización ideológica del fenómeno en diferentes administraciones, lo cual se ha acentuado en el Gobierno del presidente Donald Trump, como la violación de la ley y los derechos humanos de la niñez migrante.

Entre julio de 2018 y febrero de este año al menos 200 menores de edad han sido separados de sus padres, además de quienes han sido apartados de otros parientes, como los abuelos. Tal medida se aplica de manera “discrecional” por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y por la Patrulla Fronteriza, quienes consideran si las personas adultas son o no son padres “reales” en la línea de sangre de las personas menores de edad o si tienen antecedentes penales, incluido un delito de bajo nivel como manejar sin licencia, denunció Katharine Donato, directora del Institute for the Study International Migration de la Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown.

Donato señaló que en agosto pasado, la Corte Federal de Apelaciones dictaminó que el Gobierno debe ofrecer a los niños detenidos suministros básicos de higiene, en tanto que los tribunales aún no se pronuncian sobre los cambios.