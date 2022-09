Delincuencia deja sin transporte al Valle

La falta de transporte público en la zona del Valle está generando una crisis y tanto usuarios como autoridades municipales demandan la normalización del servicio.

“El problema no es sencillo de resolver”, fue la respuesta del personal de la Oficina de Transporte del Gobierno del Estado.

“En el Valle de Juárez tenemos un serio problema con la inseguridad; por miedo, los concesionarios nos dicen que llegan hasta Riberas del Bravo, etapa VIII”, confiaron los entrevistados.

“Es un tema que tiene que ver con la inseguridad, no con el transporte. Ya lo hicimos del conocimiento de las autoridades correspondientes porque ahí el servicio va ligado al tema de la inseguridad”, reiteraron los empleados de la dependencia estatal que solicitaron la reserva de sus generales por no estar autorizados a dar entrevistas.

Los funcionarios consultados revelaron que semanas atrás hicieron un último intento junto a los concesionarios para tratar de normalizar el servicio entre los municipios de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, lo que fue un rotundo fracaso para la autoridad estatal y los concesionarios.

“Hay tres grupos de concesionarios que ponen su mayor esfuerzo y lo intentamos… duraron tres días los viajes pero fue muy lamentable lo que sucedió después”, expuso uno de los funcionarios que participó en los encuentros con los concesionarios.

Los transportistas narraron que la persona que se ofreció como intermediario ante uno de los grupos delictivos que opera en esa zona fronteriza fue desaparecida por tres días.

Lo privaron de su libertad y durante ese lapso fue víctima de tortura, finalmente al “negociador” lo liberaron con vida 72 horas después, compartieron.

“Vamos a seguir intentando normalizar el servicio de transporte. En realidad no es que no haya, hasta me da pena decirlo, sí hay dos o tres camiones que sí salen para allá, pero la frecuencia es muy amplia, de varias horas y a veces no es diario”, informó uno de los encargados de esta oficina.

Recientemente, el Congreso del Estado aprobó de manera urgente la iniciativa presentada por el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, en la que solicita al Ejecutivo estatal, así como a los ayuntamientos de Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y sus respectivos presidentes municipales, que gestionen incrementar y regularizar las rutas y corridas de transporte público en el Valle de Juárez.

En su propuesta explicó que en el Valle de Juárez existe un solo camión que hace su recorrido una sola vez al día.

“Sale a las 06:00 horas de El Porvenir rumbo a Juárez y regresa a las 14:00 horas de Juárez a El Porvenir, discriminando totalmente a los aproximadamente 32 mil 500 habitantes de los dos municipios y residentes de la zona rural de esta ciudad”, expuso.

El legislador aseguró que la deficiencia en el transporte público “significa una de las mayores dificultades para la población de ese sector; impacta incluso en el acceso a servicios de salud, ya que en esa zona, solamente el ejido de San Agustín cuenta con un centro de salud abierto las 24 horas, para atender todo tipo de emergencias y necesidades médicas de primer contacto”.

Sostuvo que la demanda de la población del Valle es que se abran más corridas de transporte público y que se ofrezca el servicio de manera eficiente y constante.

El presidente municipal de Guadalupe, Fausto González, planteó que el servicio del transporte público en esta región fronteriza tiene deficiencias desde hace años y que hoy hace crisis.

“Hoy en día sólo cubren el servicio dos veces por día”, afirmó.

Para el edil, el problema es la concesión y el hecho de que ya no ven redituable el traer un mejor servicio a estas comunidades ejidales, aunque no dejan de insistir en el tema.

“Como presidente municipal tuve una reunión del tema a principios de gobierno, pero no ha prosperado aún nada”, reprobó.

Pagan servicio para estudiantes

En tanto, la secretaria del Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, Janett Viviana Mendoza Chavarriz, dijo que debido a la falta de transporte público, este municipio asume el traslado de los estudiantes universitarios y diariamente dispone de un vehículo para llevarlos a las diferentes instituciones educativas en Juárez.

El Gobierno municipal, precisó, asumió los costos totalmente para el traslado y que no se vean afectados.

Ante esta falta de unidades de transporte, son los adultos mayores los que padecen el mayor problema al ser reducida casi totalmente su movilidad hacia esta frontera.

Adultos mayores,

los más afectados

Para Bertha, una residente de 58 años radicada en Colonia Esperanza del municipio de Praxedis G. Guerrero, sus visitas a Juárez ya sea para la compra de alimentos, el chequeo médico o un simple paseo, se limitan a una vez al mes y eso depende de que alguno de sus sobrinos acuda a visitarla.

De vez en cuando algún vecino la invita a dar una vuelta por esta frontera y es cuando aprovecha para llevar suficiente comida para ella y una nieta que radica en su casa y le hace compañía.

En este municipio fronterizo la circulación del camión de la línea Valle de Juárez, que llegaba hasta El Porvenir, parece mero recuerdo, dijo la entrevistada.

Las unidades no llegan hasta acá, lamentó Bertha, quien también sabe de las agresiones ocurridas contra usuarios de las unidades de transporte de personal y público por parte de la delincuencia organizada.

Uno de los primeros ataques contra las unidades del transporte a las que se enfrentó el nuevo Gobierno estatal ocurrió en octubre del 2021.

Un grupo armado privó de la vida a un hombre en una estación de servicio en el ejido San Isidro y más adelante quemaron un camión de transporte público que quedó atravesado sobre la carretera Juárez-Porvenir, a la altura del ejido San Agustín.

En enero, se registró un segundo ataque masivo dirigido desde el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) 3 y 10 camiones fueron quemados.

El archivo periodístico establece que los grupos delictivos que controlan el Valle han privado de la libertad y luego de la vida a conductores del servicio de transporte por plataformas digitales con todo y pasajeros. Además, han desaparecido personas que trasladaban a grupos de migrantes en vehículos particulares y obligado a pasajeros a descender de los camiones.

Zona insegura

Actualmente los municipios fronterizos de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, situados al oriente de Juárez a una distancia de 60 a 80 kilómetros, sólo cuentan con vigilancia militar. La Fiscalía General del Estado tiene una comandancia foránea, sin que esto implique que realice labores preventivas.

La Guardia Nacional mantiene un punto de revisión carretero a la altura del kilómetro 33 de la carretera Juárez-Porvenir y aunque la Comisión Estatal de Seguridad contaba con un cuartel hace varios años, éste desapareció.

En entrevistas recientes, mandos de la CES informaron a El Diario que desde hace varias semanas los patrullajes a esas comunidades es nulo.

“Antes entrábamos unas dos o tres veces al mes… ahora ni eso”, había comentado anteriormente un mando policiaco.

De usuarios a transportistas

La crisis de inseguridad y falta de transporte que viven estas comunidades rurales, a las que la delincuencia dejó sin policías, tras abatir a directores, comandantes y agentes, puede ser un área de oportunidad para los residentes de la zona, según los funcionarios consultados.

Desde la Subsecretaría de Transporte del Gobierno del Estado se analiza que sean los propios vecinos los responsables del transporte público.

“Estamos analizando que sean los mismos habitantes de los poblados los que presten el servicio, sería una forma de resolver el tema de la inseguridad. Nosotros vamos a seguir insistiendo en entrar para allá con el servicio de transporte”, dijeron.

