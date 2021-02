Delimitan carriles del Pronaf por ciclovía

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Trabajadores instalan los señalamientos en la zona

Ciudad Juárez— Aun cuando las fallas en la construcción de la ciclovía en Heroico Colegio Militar no han sido cien por ciento reparadas, el Estado comenzó desde esta semana, los trabajos de delimitación de carriles sobre la avenida Benjamín Franklin como parte del proyecto para la “Movilidad no motorizada” en la Zona Pronaf.

Desde la presente semana dio inicio la colocación de vialetones en color verde y marcados con símbolos alusivos a la ciclovía en el Circuito Pronaf, algunos de los tramos en los que se puede apreciar la delimitación que fungirá como carril exclusivo para ciclistas, es el comprendido en la avenida Benjamín Franklin, entre avenida Adolfo López Mateos y Abraham Lincoln.

Apenas el pasado lunes, el subsecretario de Obras Públicas en la Zona Norte, Roberto Barraza habría indicado que ante los señalamientos por la calidad en la realización de la ciclovía en avenida Heroico Colegio Militar, la dependencia ya había atendido la problemática y girado instrucciones para continuar con los tramos pendientes.

“Los trabajos se están desarrollando de manera normal, estamos de acuerdo con el Municipio, el detalle en la Heroico fue que se hizo un colado que no quedó bien y se paró a la empresa, entonces la constructora empezó a trabajar en otro punto y el tramo no se demolió en su momento, era un trabajo que no se iba aceptar y que tuvo que volverse hacer”, comentó.

El administrador de la ciudad, Víctor Ortega, aseguró que la obra de la ciclovía en el área de El Chamizal fue detenida porque la constructora no dejó la canalización necesaria para mover el alumbrado público, por lo que tuvieron que quebrar el concreto recién colocado, además de que la calidad del material era “muy baja”.

Por otra parte, Barraza Ornelas indicó que una vez atendida la situación en el área de El Chamizal, actualmente se estaban elaborando trabajos en la Zona Pronaf, así como Centro Histórico, sin dar más detalles sobre los avances.

“Estamos trabajando en el Pronaf, en el cruce de calle Bolivia y Panamá, y la Zona Centro, faltan todavía unos detalles, cuestión que tiene que ver con Desarrollo Urbano y el IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación), para terminar esos proyectos”, indicó.

De acuerdo con el acta de fallo de la licitación LO-908009999-E03-2020, el contrato relativo a la construcción de ciclovía e infraestructura para la movilidad no motorizada en el Circuito Pronaf, fue adjudicado a Gameros y Luévano Construcciones, en asociación con Obras y Pavimentos CUU.

Dicho contrato habría sido autorizado por un importe de 20 millones 910 mil 678 pesos con IVA incluido. Según el documento consultado a través de la plataforma CompraNet, los contratistas se habrían obligado a iniciar los trabajos el 23 de diciembre, contando con un plazo de ejecución de 120 días naturales.

