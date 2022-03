Delimitación de polígonos de El Chamizal aún no concluye

Ciudad Juárez.— Mientras sigue la presión a favor y en contra de la construcción de un centro de convenciones en El Chamizal, el Municipio informó que no hay fecha para que concluya la delimitación de polígonos en ese parque público.

“No tenemos una fecha tentativa, toda vez que se está trabajando de manera permanente en el tema”, respondió el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, sobre los avances en la revisión de este espacio federal.

PUBLICIDAD

Indicó que autoridades de los tres niveles de Gobierno siguen trabajando en los acuerdos establecidos recientemente con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Estos acuerdos, que derivaron en la detención de la construcción del centro de convenciones en ‘Los Hoyos’, implican también la revisión de comodatos, aspectos ecológicos y de una planta tratadora de agua.

“Hemos tenido ya varias reuniones y se sigue haciendo el levantamiento de los polígonos”, expresó ayer Ortiz Orpinel, en medio de manifestaciones a favor y en contra del proyecto.

Tan solo la semana pasada, un grupo de 102 empresarios fronterizos firmaron un desplegado en el que se manifiestan a favor alegando los puntos clave de su edificación y funcionamiento.

Apenas el lunes, el actor juarense de fama internacional, Joaquín Cosío, hizo lo propio a través de un video, pero en el que se posicionó en contra, pues convertirán El Chamizal, dijo, en una plancha de concreto.

“Hasta en tanto no se concluya con la delimitación de polígonos, no tenemos la posibilidad de determinar de manera particular ninguno”, externó el secretario del Ayuntamiento.

Hay que mencionar que la suspensión de la construcción del centro de convenciones en los terrenos conocidos como “Los Hoyos” acorta aún más el período de dos años establecido desde abril pasado en el contrato de comodato entre el Gobierno municipal y la asociación civil que promueve el proyecto para que ésta construya y ponga en funcionamiento la instalación.

El plazo aparece establecido en el inciso A del comodato aprobado por el municipio el 12 de abril pasado –y disponible a través de la Plataforma Nacional de Transparencia–, el cual pone como condición que “el comodatario deberá desarrollar, construir y tener en funcionamiento un ‘centro de exposiciones y convenciones, en un plazo máximo de dos años contados a partir de que sea notificado el presente acuerdo”.