Del pabellón de la muerte a la defensa de la justicia

Tras haber permanecido 20 años en el ‘Pabellón de la Muerte’ en Estados Unidos, cuando todo parecía perdido y lo único que esperaba era el día de su ejecución, Mario Flores Urbán logró titularse en la carrera de Derecho a través de estudios por correspondencia, y demostrar no sólo su inocencia, sino la de otros 13 internos con la misma condena: la pena capital.

El mexicano, quien se convirtió en noticia internacional en el año 2004, ahora imparte conferencias para demostrar a personas de todas las edades lo que esa experiencia le dejó.

“De hecho es ese el verdadero hecho milagroso; estaba todo perdido, sin embargo cuando sabes que vas a morir, la actitud mía fue de que puedo hacer hoy lo máximo de mi vida, entonces esa actitud es la que se va convirtiendo en un movimiento o un pensamiento, un hábito personal que culmina en mi libertad, pero fue realmente el hecho de que yo sabía que iba a morir y cuando sabes que vas a morir, cambia tu actitud, tu manera de ver la vida ¿Qué puedo hacer ahorita mientras estoy vivo?”.

En 1984, cuando estaba a punto de representar a México como clavadista en las Olimpiadas, fue acusado falsamente de un homicidio y en tres ocasiones –1989, 1994 y 1997– logró aplazar la pena de muerte, sólo unas horas antes de que se llevara a cabo.





Malas amistades y una falsa acusación

Pasó 20 años en la cárcel por un delito que no se comprobó

En entrevista para El Diario, Mario narró que nació en la Ciudad de México, sin embargo sus padres, en busca de una mejor vida para la familia, lo llevaron desde pequeño a vivir a la ciudad de Chicago, Illinois, a uno de los barrios más conflictivos.

Sus primeros amigos desde los ocho años fueron los jefes de la pandilla, por lo que sus padres optaron por inscribirlo en equipos de futbol, deporte en el que cobró notoriedad; para conseguir la admiración de la pandilla, a los 12 años inició con el robo de vehículos deportivos de lujo en agencias automotrices.

Este delito lo llevó a ser detenido por un policía que jugaría un papel importante en su posterior cercanía con la muerte: Reynaldo Guevara.

A los 13 años, cuando salió del tutelar para menores, sus padres lo enviaron a una escuela privada en la que inició en equipos de futbol y natación.

“Fue en el deporte de clavados en donde sobresalí, desde el primer año gané un campeonato importante y ya me enfoqué en la escuela y voy teniendo menos contacto con los de la pandilla, salvo los viernes y sábados que es día de antro y ese va a ser mi contacto con los cuates de la pandilla en los antros”.

Sin embargo, Mario conservaba los siete coches deportivos que había robado y dos amigos de pandilla Víctor y Sammy los tomaron; ellos fueron detenidos por la policía y lo inculparon directamente, por lo que fue detenido por Reynaldo Guevara.

Mario negó los hechos y no pudo ser acusado, sin embargo Guevara posteriormente fue nombrado a cargo de una unidad especializada en pandillas y consideró que el adolescente era el cerebro del grupo.

“Pero la fama y el respeto que tenía yo era por el deporte, porque iba a los juegos olímpicos, ya todo el mundo en el barrio me conocía, entonces la policía interpreta esa popularidad como liderazgo, eso le permitió a la policía acusarme falsamente de un homicidio que ocurrió un año antes, como el homicidio que era de un gran jefe de una pandilla en Chicago no había evidencias, no había sospechosos”, recuerda.

“Este policía Reynaldo utiliza ese homicidio para falsificar evidencias, agarra a mis dos amigos de infancia, los mismos que me delataron con lo de los coches robados, ellos años después dijeron bajo juramento que ellos estaban conmigo supuestamente la noche del jefe de la pandilla rival”.

Con estas declaraciones lo declararon culpable a los 19 años y fue sentenciado a muerte.





Un amigo y un folleto cambiaron su vida

Al estar en su celda, sólo podía salir una hora al día a convivir con otros 15 condenados a muerte, ahí fue donde conoció a uno de los presos: Rolando Cruz, quien a través de la televisión se enteró de su caso y le insistió que contratara un buen abogado.

“Fue en esa conversación que yo le dije que ya no le quería pedir a mi familia que gastara un solo dólar más, él me dijo ‘si no tienes un despacho de abogados privado te van a asignar uno de oficio y cada uno de ellos tiene que revisar como 20 expedientes y hay como 100 condenados a muerte’”.

Fue entonces que su amigo le dijo que se pusiera a estudiar derecho, “le pregunté, dónde puedo estudiar y me dijo ‘yo tengo el tríptico de un instituto en Arizona que da diplomados por correspondencia’”.

Sus papás pagaron los cursos, se recibió de la carrera con honores y empezó a ayudar a sus compañeros condenados a muerte con lo que logró comprobar la inocencia de 13 de ellos; uno de los primeros caso que ganó fue el de Rolando, sin embargo, le faltaba ganar un caso: el suyo.

“En el caso mío nunca se comprobó la inocencia jurídicamente hablando, se comprueba de otra manera magistral y bueno, ya al salir estos 13 compañeros me convierto en el abogado de la prisión y me prohíben asesorar por el éxito que estoy teniendo, entonces decido comenzar a pintar para utilizar mi tiempo dentro de la celda 23 horas”, recuerda.

En los siguientes siete años, cuando se acercaba su fecha de ejecución ya tenía una colección de cuadros.

“Cuando llega mi fecha de ejecución, sale en el noticiero que soy el próximo mexicano que van a ejecutar; Rolando Cruz que ya salió y que ya es conferencista y ya es millonario tomó un vuelo de Chicago a la Ciudad de México y exige ir a hablar con el presidente Zedillo”, relata. Era diciembre de 1997.

Rolando fue enviado a la Cancillería, la cual desconocía el caso y empezó a ver cómo podían ayudar, sin embargo los abogados indicaron que ya no había nada que hacer porque todos los recursos se habían agotado.

Fue entonces que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó comunicarse con él para preguntarle cómo le podía ayudar, ante lo que Mario pidió que se hiciera una exposición de sus cuadros y que escucharan a su hermana para que expusiera las irregularidades de su caso.





España y las Torres Gemelas influyeron en su liberación

Ese reportaje fue visto en España desde donde le escribió Francisco De Paula, quien difundió su caso en la Asociación de Pintores Clásicos en Málaga, España, además de que realizó una campaña masiva para que Estados Unidos revisara su caso.

“Yo ya tenía fecha de ejecución, ya todo estaba perdido y dije, no tengo nada que perder y mandamos mis cuadros. De Paula junto con mis papás andaban de gira con mis cuadros y en ese momento 2001, pasa lo de las Torres Gemelas”, narra.

Luego de que Estados Unidos declaró la guerra contra el Islam, España e Inglaterra fueron sus únicos apoyos.

“Al involucrase España, George Bush y Aznar hacen una sinergia y mi caso va creciendo en España y a raíz de esa presión Estados Unidos puso presión al estado de Illinois y revisaron mi caso”, declara.

Fue así como después de 20 años, el comité del gobernador demostró que Mario no tenía un solo tatuaje, por lo que no pudo haber sido líder de una pandilla, y que no había quebrantado una sola regla de la prisión.

Se comprobó también que la única prueba en su contra era una declaración jurada por dos delincuentes con amplios antecedentes penales, quienes de haberse realizado el hecho del cual aseguraron haber sido testigos hubieran sido cómplices, sin embargo no fueron inculpados, lo cual demostró que había un “arreglo” con el agente Reynaldo como testigos comprados.

Mario fue dejado en libertad en 2004 y perdió su residencia legal por lo que fue deportado a México por la frontera El Paso – Juárez.





El infierno en la tierra

Sus ojos se llenan de lágrimas al recordar cómo es el pabellón de la muerte.

“Es lo más cercano al infierno en la tierra, lo leí en un escritor Albert Camus; el condenado a muerte va a sufrir más que una víctima secuestrada, porque no permanece vivo 10 ó 15 años sabiendo que te van a matar”.

“Es un verdadero infierno por la realidad de la situación, estas en una celda reducida, sabes que vas a morir, estas rodeado de miseria, es el infierno que describe Dante en la Divina Comedia”.





Su mensaje

Al narrar su historia Mario asegura que se enfoca en el grupo de edad que lo escucha, en el caso de los jóvenes, busca prevenirlos de las malas compañías y la consecuencia de sus actos, en el caso de los profesionistas u otro auditorio, el giro de su mensaje es otro.

“Escuché un refrán que dice que ‘el espíritu latente de la muerte, cerca de hundir al hombre en la desesperación despierta el espíritu’ y siento que es lo que ocurrió en mi caso, que me despierta para luchar con todo, pero sabiendo que iba a morir”.





(Mayra Selene González / El Diario)