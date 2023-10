Dejará Loera puesto antes de fin de año

El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, adelantó que renunciará a su puesto antes de que concluya el año, una vez que se publique la convocatoria de Morena para el proceso electoral.

“Hay que dejar todo listo dentro de la Delegación para algún relevo y entonces sí presentar la renuncia, me parece que será antes de enero. Deben de renunciar los diputados, alcaldes, todos los que tengan algún vínculo con el ejercicio del poder para que las contiendas estén parejas”, apuntó el funcionario.

Dijo que contender internamente por la candidatura a la Presidencia Municipal es “el objetivo principal, que aquí en Ciudad Juárez haya justicia”.

Agregó que, en caso de no ser favorecido con la postulación morenista, no regresaría a la Delegación estatal, “no ya no, ya dejaríamos que se cierre el gobierno para no estar alterando lo que se vaya a implantar en ese momento”.

“Necesito esperar cuáles son las bases, la convocatoria, ese es mi deseo personal, pero también es un proyecto político en que me ha animado el pueblo. Desde luego siempre he estado atado a la suerte política de nuestro presidente López Obrador”, afirmó Loera de la Rosa.

“Se necesita una buena coordinación de la 4T en Juárez, si bien hay avances por parte del Gobierno municipal me parece que todavía se puede hacer más… yo me siento capaz”, agregó.

En mayo pasado Loera de la Rosa, negó versiones extraoficiales sobre la renuncia a su cargo que circularon en varios municipios de la entidad.

“Son calumnias enfermizas, vulgares, bajas, que afectan también la moral de la personas, incluso a terceros. Hay intereses políticos para desprestigiarte, eso es”, apuntó entonces el funcionario.

Luego, en junio pasado, el funcionario adelantó que renunciaría a su cargo para contender por la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal, cuando el partido marque los tiempos e invitó al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, a hacer los mismo.

“Yo voy a renunciar, tiempo antes de cuando se vayan a definir las encuestas en los procesos locales, yo diría que el alcalde renuncie o pida licencia y que todo ese gran aparato de comunicación que se tiene lo dedique a otra cosa”, comentó.

