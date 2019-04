Dejan varados a usuarios de ruteras

Ciudad Juárez— Ruteros de transporte público que van a colonias del suroriente de la ciudad están dejando a cientos de usuarios varados debido a que paran el servicio desde las 7:00 de la tarde, argumentando que sufren asaltos en esas zonas todos los días.

“Nos están pegue y pegue, nos están asaltando diariamente allá arriba; yo estoy dando la orden de que ya nada más lleguen hasta las 7 u 8 de la noche porque después de las 10 somos sujetos a asaltos”, dijo Carlos Hernández, líder de la sección 2 del Frente de Trabajadores al Volante (FTV).

Expuso que algunas colonias en las que se está interrumpiendo el servicio antes de que se meta el sol son Senderos de San Isidro, Finca Bonita, El Mezquital, Municipio Libre y Riberas del Bravo.

Las líneas de transporte urbano que llegan a esas zonas y que por la noche paran “por inseguridad” son la 1A, 1A Exprés, Universitaria, Valle de Juárez, Juárez Zaragoza y Riberas, entre otras, añadió.

Hernández esgrimió el argumento de los asaltos y la inseguridad, sin embargo señaló que por temor, los delitos que han sufrido en ese sector no son denunciados.

“Usted no puede ir a poner la denuncia porque lo matan. Yo no voy a arriesgar a mis compañeros a que los maten. No van a hacer denuncias porque hay temor de que haya represalias”, expresó.

Datos de la Mesa de Seguridad y de Justicia recopilados a través de la Fiscalía General del Estado establecen que desde 2015 sólo se ha presentado una denuncia formal por robo con violencia a bordo del transporte público.

La coordinadora del organismo, Isabel Sánchez, informó que la última denuncia se presentó el año pasado, sin precisar el mes. “No podemos decir que hay asaltos si no denuncian”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció el jefe del Departamento de Transporte en la Zona Norte, Luis Lugo Ordorica, quien aseguró que ni siquiera tiene quejas de los transportistas de que los estén asaltando o de que estén parando el servicio.

“Y si estas rutas están siendo víctimas de la inseguridad, creo que la Policía municipal tiene que actuar de inmediato realizando operativos e incrementar los patrullajes para inhibir el delito de robo con violencia en el transporte colectivo urbano”, abundó.

Hernández señaló que mientras las autoridades les están pidiendo que compren unidades nuevas, no están haciendo su parte para que la modernización del servicio sea integral.

“Usted puede ir a Ciudad Universitaria en la noche y se va a dar cuenta del desorden que hay”, abundó.

Incluso mencionó que los concesionarios de esas rutas están batallando porque los operadores no quieren trabajar de noche por la inseguridad.

“Tenemos escasez de choferes porque unos están emigrando a las especiales y al Uber, y los que trabajan no quieren trabajar más que hasta las 7 u 8 de la noche”.

“Y es cuando se da el problema con los usuarios porque necesitamos dar el servicio, y yo les digo a las autoridades que sí les doy el servicio pero que nos pongan seguridad”, agregó.

Hernández reconoció además que de 190 concesiones que tiene registradas ante la Secretaría General de Gobierno del Estado, al menos 30 no están trabajando.





