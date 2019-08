Dejan sin atención a colonias marginadas

El padrón de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) no se ha actualizado desde el 2018, y se siguen contemplando las mismas 111 zonas, a pesar de que hay muchas más colonias marginadas que deben incluirse, afirmó el director de Planeación y Evaluación, Juan Enrique Díaz Aguilar.

Explicó que la Federación, en este caso la Secretaría de Bienestar, es la que evalúa y cataloga las ZAP, porque en esos sectores se aplica inversión para realizar diferentes programas de varias dependencias.

“Me imagino que por el cambio de administración, la premura y sacar reglas de operación para varios programas que tengan que ver con la Secretaría de Bienestar, pues ya no hubo chance de hacer un replanteamiento”, mencionó.

Expuso que en las 111 áreas clasificadas como ZAP falta incluir muchas colonias en pobreza, por ello debe actualizarse.

“Faltan colonias del suroriente, en el mismo poniente también, hay muchas zonas en el poniente que no están consideradas y desde mi punto de vista deberían”, mencionó el funcionario.

Expuso que por ejemplo hay sectores donde la mitad de una colonia está considera como ZAP y la otra mitad no, y en estos casos no se puede invertir en las áreas donde no existe la clasificación.

Anotó que en el caso de Riberas del Bravo, no está considerada como Zona de Atención Prioritaria, a pesar de que es un sector conflictivo que tiene muchas necesidades y problemáticas, pero tiene agua, electricidad y pavimento.

“No es la misma necesidad la de Riberas, que la de poniente, del oriente a poniente, son diferentes las carencias y van a pedir diferentes cosas. La idea es juntar la información que tienen la Federación, el Estado y nosotros para que sean más efectivos los proyectos”, manifestó el funcionario.

Las ZAP se ubican en sectores del surponiente y norponiente de la ciudad, principalmente, y en unos del suroriente.

Díaz Aguilar añadió que por ejemplo, sólo en esas 111 zonas se aplican recursos del Fondo de Aportación para Infraestructura Social (FAIS).

Se estima que un 60 por ciento de la población que vive en colonias marginadas no puede acceder a apoyos sociales del Gobierno federal, debido a que las áreas que habitan no están calificadas como ZAP, de acuerdo con datos de la Dirección municipal de Desarrollo Social. (Araly Castañón)





