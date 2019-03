Dejan ONGs Consejo de Participación Ciudadana

Tras cinco años de trabajo, nueve organizaciones de la sociedad civil renunciaron ayer a ser consejeros honorarios del Consejo Municipal de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, al considerar que los esfuerzos y recursos invertidos en este organismo han tenido resultados “estériles”.

Aprocáncer, Casa Amiga Esther Chávez Cano, Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento, Centro Humano de Liderazgo, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, Fundación Juárez Integra, Juárez Limpio, Plan Estratégico de Juárez, y Vida y Familia son las asociaciones que ayer firmaron su renuncia en un oficio dirigido a Marisela Vega Guerrero, secretaria del consejo.

Hernán Ortiz, representante de las agrupaciones, explicó que este consejo fue un espacio que se buscó por muchos años para evaluar, proponer y discutir políticas públicas de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, pero tres factores les impidieron avanzar.

“Por un lado los cambios constantes en la Dirección de Desarrollo Social; eso hacía que cada vez que llegara un nuevo director no supiera lo que es el consejo y prácticamente el trabajo que se hacía con anterioridad se estaba desperdiciando”, dijo.

Explicó que la ignorancia de la utilidad del consejo, establecida en el reglamento, hizo que no se diera seguimiento a los acuerdos a pesar de las discusiones y propuestas.

Y como tercer punto señaló que el tiempo era utilizado en presenciar informes de actividades de distintas direcciones y no para la evaluación o propuesta de políticas públicas municipales.

“Estos tres elementos son los que nos hicieron pensar que estábamos tratando de incidir en las políticas públicas municipales en el lugar equivocado. Ahora como organizaciones buscaremos participar en otros espacios donde nuestra opinión sí tenga eco, sí sea considerada y no nos quedemos en un espacio donde le invertimos no nada más unas horas sino años de trabajo y por lo visto no funcionaba”, mencionó.

En el oficio firmado por representantes de las nueve organizaciones, se redacta que actualmente no se cuenta con un plan de trabajo en este Consejo, lo que dificulta comprender el liderazgo del Municipio en este espacio de deliberación que no cuenta con un enfoque de derechos humanos y sociales.

Además se cita que en la pasada sesión del 28 de febrero hubo un intento por limitar temas que podían tratarse, y se informó el extravío de documentos presentados por las organizaciones para formar parte del organismo.

“Eso nos sorprendió bastante porque juntar la documentación para ser parte del consejo no fue poca cosa y ni siquiera cambió el liderazgo de la administración”, comentó.

El oficio también destaca que este consejo debe ser un trabajo colaborativo entre sociedad y Gobierno, pero el primero no cuenta con los suficientes recursos y el segundo no ha mostrado contar con la capacidad y voluntad para atender todas las necesidades.

El Diario intentó obtener la versión de la Dirección de Desarrollo Social pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a la solicitud de entrevista.





