Dejan migrantes sus países ‘a ciegas’

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ninguna de las personas encuestadas en Ciudad Juárez en su última Matriz de Seguimiento de Flujos de Población Migrante (DTM, por sus siglas en inglés) consultó fuentes oficiales antes de emprender su viaje hacia Estados Unidos.

Según el informe correspondiente a octubre de 2023 que acaba de dar a conocer la agencia internacional, 28 por ciento de las 239 personas que abarcaron las 95 encuestas realizadas no consultó ningún tipo de información para preparar su viaje.

La mitad de los migrantes que participaron en la DTM fueron oriundos de Venezuela, 19% mexicanos en situación de movilidad, 11% hondureños, 6% colombianos, 3% cubanos, 3% ecuatorianos y 3% guatemaltecos.

Las nacionalidades con un 1 por ciento fueron salvadoreños, panameños, peruanos, haitianos y dominicanos.

Cuatro de cada 10 dijeron haber recibido la información de familiares o amigos, 18 por ciento de conocidos, 4 por ciento obtuvo la información por medio de TikTok, 3 por ciento a través de Internet y uno por ciento mencionó la televisión, informó la OIM.

El 46 por ciento de las personas que recibieron la información lo hicieron por teléfono, el 19 por ciento que en persona, 16 por ciento a través de la aplicación de mensajería WhatsApp y 10 por ciento por medio de Facebook.

Y al momento de participar en la encuesta, 39 por ciento de las personas recibía información de familiares o amigos, 24 por ciento se informaba de otros migrantes, 6 por ciento de organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales, y 12 por ciento no buscaba información.

En algunos casos las personas migran “a ciegas”, guiadas por falsos rumores, y en otros debido a la emergencia de huir de su lugar de origen, empujados por uno o varios motivos, ya que el 87 por ciento decidió salir debido a la inseguridad y la violencia, 51% por las condiciones socioeconómicas, 38% por razones políticas, 3% con el fin de lograr una reunificación familiar y 8% por otras razones.

En algunos de los casos la información “de boca en boca” va definiendo la ruta que siguen las personas en su viaje por México, y muchas deciden cruzar la frontera de manera irregular sin conocer las consecuencias, debido a la “narrativa esperanzadora” de lo que vivieron otros migrantes, a quienes algunas veces ni siquiera conocieron, señaló Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención para el Migrante del Consejo Estatal de Población (Coespo).

De acuerdo con el funcionario estatal, durante el último cuatrimestre del año pasado el personal de Coespo realizó monitoreos en el marcador internacional número 36, con la intención de poder inhibir los riesgos que pueden sufrir las personas migrantes al intentar el cruce irregular, como la posible deportación, por lo que buscaron entregarles información y ofrecerles canalización a albergues, pero la respuesta “fue nula”.

“México no es un país seguro, por lo tanto quiero salir a como dé lugar, inmediatamente, bajo cualquier circunstancia”, fue el común denominador en las personas, para quienes cruzar el río internacional y entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso representa un triunfo, al sentirse a salvo.

Sin embargo, cuando les preguntaban si conocían las consecuencias que implicaba el cruce irregular, “el grueso comentaba que no tenía idea”, pero decidía arriesgarse.

“Son personas que están convencidas de llegar a Estados Unidos por cualquier medio, no estaban dispuestas a tener una espera y más bien lo que los empuja a tener una decisión tan drástica, independientemente de las consecuencias que esto pudiera generarles, es el tema de la inseguridad. Muchos nos referían que esto fue consecuencia de que fueron privados de la libertad o que los mismos cuerpos policiacos tuvieron abusos o los pusieron a merced de los grupos criminales. Ese fue un factor detonante para que cruzaran”, informó García.

Al preguntarles sobre la información en la que se basaron para realizar su viaje, encontraron que la mayoría de quienes realizaron el cruce irregular no tomaron una decisión basada en información oficial al salir de su país.

“Ciertamente no consultan fuentes oficiales, más bien hay una información que se pasa de boca en boca. Y siempre, aunque sea un éxito de una persona que no sabemos si es un caso auténtico o no, en dónde fue procesado y puesto en libertad en Estados Unidos, incitaba también esa narrativa de esperanza de las personas, de sí se puede”, destacó García.

