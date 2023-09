Dejan mantas con amenazas

Ciudad Juárez.- Dos mantas con amenazas dirigidas a integrantes de un grupo delictivo local fueron halladas en dos puntos del suroriente de la ciudad, mismas que fueron retiradas y aseguradas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ayer.

Una de las mantas de plástico en las que estaba un mensaje amenazante pintado con aerosol de color azul fue hallada sobre la avenida Santiago Troncoso Eco 2000, y la segunda en la avenida De las Torres y Santiago Troncoso, informó un comandante de la SSPM.

El domingo por la noche fueron halladas cuatro mantas con mensajes en igual número de lugares distintos de la ciudad, con mensajes en los que amenazaban a integrantes de una familia. Además, durante la mañana del lunes fue encontrada otra manta.

Apenas ayer por la tarde, la SSPM hizo entrega de las mantas a personal de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y también oficiales de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomaron conocimiento de los mensajes dejados en los trozos de plástico.

Líneas de investigación

Una venganza por el ataque a tiros a una casa en días pasados es una de las líneas de investigación sobre las cinco mantas con mensajes presuntamente colocadas por el crimen organizado de Ciudad Juárez en distintos puntos de la localidad.

Fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) revelaron que el hombre señalado como responsable de la generación de violencia en esta frontera en algunas de las cuatro mantas colgadas forma parte de uno de los grupos, y es buscado por otro contrario luego de que disparó ráfagas en contra de una vivienda, aunque no se reveló mayor información sobre fecha o domicilio en que ocurrieron dichas agresiones, ni si hubo víctimas fatales.

En conferencia de prensa, Gilberto Loya Chávez, secretario de la SSPE, aseguró que ya existe una indagatoria con ayuda de la información que pudieron recabar a través del sistema de videovigilancia e inteligencia de la Plataforma Centinela, con lo que se busca el origen y personas responsables de haber colocado las mantas.

Además, afirmó que sobre la persona que es señalada en las mantas se tiene un antecedente de que ha sido mencionado en otras ocasiones en anuncios del mismo tipo: lonas de distintos materiales en que se escriben mensajes intimidatorios por parte, aparentemente, de grupos criminales.

Asimismo, César Omar Muñoz Morales, jefe de la SSPM, afirmó que las cuatro mantas expuestas la noche del domingo y la del lunes por la mañana no están firmadas por ninguna persona o grupo en particular, por lo que no es posible la ubicación de responsables, aunque sí hay un señalamiento directo en contra de un hombre y la facción de criminales en que se le tiene ubicado, que es un grupo dedicado al sicariato, de acuerdo con reportes periodísticos y declaraciones de las fuentes al interior de la SSPE.

Además, reconoció que no existen cámaras cerca del lugar donde fueron colocadas las mantas, que éstas identifican al señalado como vendedor de ‘cristal’ y generador de violencia, y que la corporación local lo tenía ya ubicado “en el tema de seguridad en la ciudad”.