Dejan inconclusa licitación de Bravobús

Ciudad Juárez— Tras haber adjudicado este fin de semana las concesiones pendientes para rutas troncales y pretroncales del Bravobús en Juárez, el director de Transporte en el estado, David Holguín, afirmó que tres trayectos fueron declarados desiertos, por lo que la administración los dejará en “libros blancos” para que puedan ser licitados por el gobierno entrante.

En total, para la renovación del transporte en la ciudad se licitaron 29 líneas, de las cuales 26 fueron adjudicadas con éxito, según refirió el funcionario. El resto, agregó, podrían ser concursadas por la próxima administración, sin especificar cuáles trayectos serán.

Van a la lista de pendientes del nuevo gobierno

“Consideramos que fue un éxito la licitación que se hizo; prácticamente participó el 80% de los concesionarios de Juárez y estamos agradecidos con ellos porque se nota la intención por renovar las unidades”, dijo.

Señaló que de las 29 rutas, sólo tres se declararon desiertas debido a que los concursantes no cumplieron con lo mínimo y no propusieron concesiones activas. “Creemos que ya no nos da el tiempo para volver a licitarlas y vamos a dejarlas en libros blancos, es decir, en la lista de pendientes de esta administración”, dijo.

De acuerdo con información oficial, entre las empresas que operarán las principales rutas de las líneas troncales, pretroncales y alimentadoras destacan Transporte de personal JCR S.A. de C.V., Línea Juárez Zaragoza S.C. de R.L. de C.V, Transportes CEIBA, Transportes La Muralla y Transportes Uno JRZ. También Transporte Troncal Ecosustentable, Lazo 5 Puntos, Servicio Colectivo 1A, Colectivos de Juárez Plus y Unión de Concesionarios Juárez Aeropuerto.

Datos de la Dirección de Transporte indican que una vez entregadas las concesiones, el servicio para troncales, pretroncales y alimentadoras en la ciudad se realizará con 43 camiones articulados (tipo oruga), 175 tipo padrón y 218 midibuses. Mientras que 17 unidades más son las que se sumarán una vez adjudicados los tramos declarados desiertos.

Holguín Baca explicó que según la ley, una vez notificados los concesionarios sobre las adjudicaciones, los ganadores tendrán un plazo de 30 días para presentar un escrito de cumplimiento, el cual deberá contener todos los detalles sobre las unidades que se van a adquirir, desde el sistema de financiamiento, qué banco otorgará el crédito, la marca del camión y la fecha de entrega por parte de la armadora.

Con lo anterior se prevé que a más tardar el próximo 3 de agosto los permisionarios presenten toda la documentación requerida ante las autoridades.

El pasado primero de junio venció el plazo para la presentación de propuestas dentro de la licitación para 26 nuevas rutas del sistema de transporte en Juárez, incluyendo aquellos procesos que habían sido declarados desiertos.

Las 26 rutas pendientes eran Helio-Fronteriza, Helio-Siglo XXI, Helio-Estrella del Poniente, Helio-Isla Jazou, Río Bravo-Presidencia, Puerto Tarento-Presidencia, Puerto de Palos-Presidencia y Centro Zaragoza-Helio Express.

También se incluyeron los recorridos Aeropuerto-Mitla, Aeropuerto-Pablo Gómez, Aeropuerto-Km 30, Barbachano-Palmas del Sol, Barbachano-Senderos de San Isidro, Barbachano-Sierra Vista, Barbachano-Ciudad Universitaria, Barbachano-Villa Bonita, Puerto Tarento-Parajes San Isidro, Puerto Tarento-Villa Bonita y Centro Zaragoza-Riberas del Bravo.

Además, se agregan los trayectos Centro Zaragoza-Rincón del Río, Centro Zaragoza-Vistas de Zaragoza, Centro Zaragoza-Salvárcar, Torres-Chaveña por Clouthier, Torres-Chaveña por Teófilo, Torres-Zapata y Aeropuerto-Palmas del Sol.

