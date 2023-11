Dejan incendios a tres familias sin hogar

Ciudad Juárez.-Tres familias resultaron afectadas en dos siniestros registrados la noche del martes y madrugada del miércoles. En uno de los casos, las víctimas informaron a El Diario que el siniestro fue intencional cuando manos criminales le prendieron fuego a un vehículo estacionado frente a las dos casas afectadas.

Otra propiedad afectada por el fuego se encuentra en las calles Zacate y Marcelo Caraveo de la colonia Fronteriza; las llamas iniciaron presuntamente por el mal empleo de un calentón de leña, informó personal del Departamento de Bomberos.

Los afectados hicieron un llamado a los juarenses que siempre se han destacado por su actitud solidaria con las víctimas de este tipo de siniestros, también pidieron al Gobierno municipal que los apoye con material para construcción al perderlo todo y carecer, incluso, de un sitio dónde pasar la noche.

Raúl Carmona es tío de cuatro de las personas afectadas por el incendio registrado en la casa marcada con el número 4508 de la calle Isla Tasmania, muy cerca del viaducto Díaz Ordaz, de la colonia 16 de Septiembre.

“De repente nos gritó mi sobrino y vimos el carro que estaba ardiendo. Aquí viven cuatro personas y alcanzaron a salir, mi sobrino sintió la lumbre y gritó ‘se está quemando’, y nos venimos a greña”, narró el ciudadano mientras se sumaba a las labores de limpieza de la casa siniestrada donde sólo se observa destrucción.

El propietario del auto Hyundai Elantra, color blanco y de modelo antiguo, dijo que según le informaron agentes municipales, en este mismo sector hubo otro siniestro en la misma colonia que también fue provocado, aunque en la otra casa sólo se quemó el sanitario.

El auto fue asegurado por la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte para ser sujeto a los diversos peritajes, a fin de establecer si el siniestro fue provocado o accidental.

“El auto tenía una falla mecánica y me cobraban 5 mil pesos por repararlo, como no tenía dinero lo paré y lo estacioné afuera, no tenía ni pila, ahora ya ni en qué moverme tengo”, lamentó.

Agregó que trataron de apagar el fuego, pero no había agua suficiente para sofocar las enormes llamaradas que salían de la unidad vehicular y que alcanzaron a dos casas.

“Hicimos lo posible pero llegaron a lo último los bomberos, también el vecino se quemó”, agregó Raúl.

Los afectados estimaron que el valor de las pérdidas económicas que sufrieron supera los 100 mil pesos, entre aparatos electrodomésticos, ropa, calzado, el vehículo y la casa.

Roberto Sánchez, uno de los afectados y quien revisaba las vigas de la vivienda siniestrada, dijo que carecían de luz ya que se quemó el cableado, al igual que de agua potable.

Para reconstruir la casa es necesario triplay, vigas, papel para techo, brea, lámina, bloques, cemento, arena y todo lo que se pueda donar en muebles, enseres domésticos y ropa para hombre y mujer.

Las personas interesadas en apoyar a la familia, pueden comunicarse al teléfono (656) 106-6212.

El teniente de Bomberos, Jesús Ortiz, dijo que fue un incendio provocado que destruyó dos cuartos y dañó un auto Hyundai Elantra blanco, por lo que se notificó del hecho a personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y un grupo de policías de investigación pertenecientes al turno de noche, tomaron conocimiento de los daños.

A un lado de esta vivienda se encuentra la casa de José Moreno Reyes, un hombre que recién perdió a su esposa y ahora enfrenta una situación complicada, pues los artículos de segunda mano que tenía en venta se quemaron durante el incendio.

“Hace tres meses se me fue mi esposa… se quedó dormida”, compartió.

El fuego alcanzó tres tanques de gas L.P. y un calentador de agua, por lo que ahora carece del combustible para preparar sus alimentos y bañarse. Así como de artículos para vender y sostenerse económicamente.

En otro punto de la ciudad, la tripulación de las máquinas extinguidoras 10 y 22 del Departamento de Bomberos, además de una pipa cisterna, fueron enviadas hasta las calles Zacate y Marcelo Caraveo, donde les reportaron un incendio activo, informó el comandante Sergio Rodríguez.

Los residentes del lugar trataron de sofocar el fuego usando cubetas con agua y mangueras, mientras que llegaban los cuerpos de seguridad, sin embargo, el fuego arrasó con la vivienda.

Aparentemente la causa del incendio fue un calentón de leña que estaban utilizando en la vivienda, señaló un agente de la Policía Municipal del Distrito Centro.