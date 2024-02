Dejan huellas de amor verdadero

Ciudad Juárez.- En un domicilio ubicado en la colonia División del Norte, más de una veintena de niños acude para alimentar el cuerpo y el espíritu.

Desde hace tres años, Huellas de Amor opera con la misión de que los menores tengan un espacio en el que se les apoye para que su futuro sea distinto a la realidad que viven, dijo Vianey Moreno Balbuena, responsable del lugar.

“Cuando recién llegamos veíamos que muchos de los niños pasaban por situaciones como el caso de dos que vivían con su papá, dos con su mamá, o hemos tenido casos de abuso físico, sexual, de niños que no saben leer porque no están en la escuela, o no tenían documentos”, contó.

Los primeros beneficiarios fueron cuatro niños que llegaban a la casa en la que antes residía Vianey ubicada en la colonia Independencia, donde se acercaban a ofrecerse para hacer las compras a una tienda cercana a cambio de algún apoyo económico.

Luego se enteró que eran hijos de padre soltero debido a que la mamá los había abandonado, y al darse cuenta que a pesar de pasar del mediodía los pequeños no habían comido nada, decidió invitarlos a almorzar todas las mañanas, narró.

Así, con el tiempo el grupo creció a nueve menores que pertenecían a tres familias que también tenían dificultades económicas para alimentarse.

Fue gracias a donaciones por parte de un grupo de voluntarios y de familiares que les pudo preparar la comida por más de un año, después se mudaron a la colonia División Norte, en donde iniciaron con el comedor Huellas de Amor, al que también asiste ese grupo de niños, pues entre Vianey y su esposo, Carlos Sánchez, los trasladaban al actual domicilio, comentó.

El lugar atiende a 25 niños, pero debido a las bajas temperaturas, decidieron brindar el servicio los sábados a la 1:00 de la tarde, en el interior de su casa.

En el inmueble habilitaron dos habitaciones, una para la bodega y otra para la cocina, donde tienen el mobiliario e insumos en especie que les fueron donados por personas de iglesias de El Paso y Ciudad Juárez.

En el hogar de Vianey reciben cursos bíblicos con el objetivo de alentarlos a dejar atrás el pasado difícil que han atravesado a causa de los abusos físicos, psicológicos, sexuales o económicos que padecen en sus viviendas, mencionó la responsable del lugar.

“Trabajamos mucho con el niño para que se cuide, perdone, y para que su vida actual no lo ate a su pasado, porque ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que será, entonces, estamos trabajando en lo que pueden ser en el futuro, porque nuestra finalidad es hacerlos sentir especiales, y sobre todo que sepan que Dios los ama, y otras personas también”, agregó.

El comedor trabaja con once voluntarios, quienes además se trasladan hasta el kilómetro 33 para repartir alimentos a 30 personas, entre niños y adultos mayores.

Huellas de Amor está ubicado en la calle Pino Suárez, 3314, en intersección con la calle Gabino Barreda. (Verónica Domínguez / El Diario)

vdominguez@redaccion.diario.com.mx