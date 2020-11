Dejan fuera a ‘héroes de la salud’

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Tras el anuncio de las decisiones tomadas por el Consejo Estatal de Salud y el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, personal médico lamentó que no fueran contempladas nuevas medidas de prevención, así como beneficios para los llamados “héroes de la salud” que se encuentran combatiendo la contingencia en los diferentes hospitales de la entidad.

Luego de las medidas dadas a conocer ayer por el gobernador, Javier Corral, en el acuerdo incluso se dejaron de lado las resoluciones a algunos pliegos petitorios que el personal médico ha entregado a las autoridades para salvaguardar su integridad, tal es el caso, del documento realizado por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (SUTICHS).

“Es muy lamentable que se siga permitiendo a la maquila trabajar libremente, se está saturando el servicio de salud, hay desabasto y no nos parece justo que se no se proclame a favor del trabajador de la salud, no nos están cumpliendo con el bono Covid, ni con los elementos necesarios para hacer nuestra labor, ahora la administración del Hospital nos pide que consigamos lo mínimo indispensable para como guantes, pruebas diagnósticas por medio de donación, cuando ese es un compromiso que la autoridad debe tener a través del gobernador”, dijo César Olivas, delegado sindical del SUTICHS.

Respecto a los casos de necesidad que ha reportado personal de salud en la ciudad, el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela dijo no tener noticia “de un sólo médico que no haya sido atendido en caso de haberlo necesitado, menos del Hospital de la Mujer, dado que no es hospital Covid”.

“No se está dejando desatendido a ningún héroe de la salud de ninguna parte, estamos en contacto con el sindicato de trabajadores del Hospital de la Mujer y tendremos una reunión para darle seguimiento a un pliego petitorio que considero muy justo, porque nos deja ver el problema de quienes están en la línea de fuego para mejorar las condiciones de todos los compañeros médicos”, aseguró.

Por su parte, Olivas Jaramillo indicó que oficialmente, el sindicato no ha recibido una respuesta oficial por parte de Valenzuela Zorrilla o de algún otro integrante de la Secretaría de Salud para analizar juntos el pliego petitorio que el Sutichs entregó el pasado 29 de octubre.

“No hemos tenido ninguna respuesta, ni intento de negociación por parte del doctor Valenzuela, él se ha escondido detrás de un escritorio y desconoce la situación actual de los hospitales, dice que el personal de salud está siendo atendido en su totalidad, pues yo lo invito a que venga a ver las filas que se están haciendo de médicos a las 04:00 am en espera de ser atendidos y que por lo cual, hemos tenido que orillar a las autoridades a aceptar las incapacidades médicas de otras instituciones, porque ellos no están garantizando al personal una atención médica digna”, puntualizó.

“El doctor Valenzuela no ha pisado el hospital en meses y no ha tenido ningún acercamiento con el personal del Hospital de la Mujer. Además es un atrevimiento decir que no somos hospital Covid, cuando podemos demostrarle que cada día tenemos al menos dos o tres pacientes sospechosas a esta enfermedad, las cuales por falta de insumos no se logran diagnosticar oportunamente”, agregó.

