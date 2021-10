Dejan fuera a ‘coyotes’ de regularización

La regularización de autos “chocolate” que se dará en Juárez derivada del acuerdo del Gobierno federal no contempla intermediarios, afirmó el delegado de los programas del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

El servidor público federal señaló que, desde el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, se ha detectado que hay importadores que ya están cobrando cuotas por adelantado.

Apuntó que los propietarios interesados en el registro acudirán solos ante una instancia para realizar el trámite.

Al estimar que hay más de 55 mil vehículos “chuecos” en la frontera, el funcionario federal señaló que hay gestores o tramitadores, a los que también llamó “coyotes”, que extorsionan a los dueños de vehículos durante el proceso de importación, por lo que llamó a los ciudadanos a que no se dejen engañar.

“Hay empresas intermediarias, factureras, que están metiendo las facturas para importar los carros y también, tenemos que decirlo, hay una falsa información, una especie de gestores y tramitadores, que piden aparte una cuota especial para el tema de la subvaluación de las facturas”, señaló.

Dijo que esa cuota se la quieren endilgar a las autoridades, “pero no es así, no se dejen engañar. Hay gente que está cobrando ya desde ahorita, y no va a ser así”, explicó.

Adelantó que, sin ver el decreto todavía, “les puedo decir seguro de que no va a haber intermediarios, no va a haber organizaciones. Si empiezan a ir a cobrar dinero, no se dejen engañar, no hay cobro ni representantes de Gobierno para estas gestiones”.

El delegado dijo que la decisión del presidente es acertada y fue un compromiso de campaña. Declaró que en la mayoría de los hechos delictivos se usan autos sin placas o con matrículas sobrepuestas.

Anticipó que lo anunciado el viernes de la semana pasada en Baja California, de que costará 2 mil 500 pesos el trámite de regularización, aplicará en Chihuahua y en el resto de los estados fronterizos.

El delegado afirmó que la importación de carros sin registro se tiene que resolver de fondo y, de entrada, previó que el programa, aunque temporal, dejará una derrama de 137.5 millones de pesos para la frontera.

