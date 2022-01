Dejan en carretera del Valle cuerpos de 2 mujeres mutiladas

Ciudad Juárez— Los cuerpos desmembrados de dos mujeres fueron hallados ayer sobre dos puntos de la carretera Juárez-El Porvenir, a la altura del poblado de San Agustín y en el ejido Jesús Carranza, por elementos de la Guardia Nacional (GN) que recorrían la zona del Valle de Juárez.

Cerca de las 06:00 horas, los federales encontraron los restos humanos tirados y dentro de bolsas de plástico, por lo que fueron cerradas varias áreas de la carretera.

Primero hallaron los troncos de dos mujeres cerca de San Agustín, en plena carpeta asfáltica, donde colocaron cintas amarillas y atravesaron camionetas, a manera de abanderamiento.

Pocos minutos después se hizo un segundo hallazgo, en la entrada del ejido Jesús Carranza, donde había tres bolsas negras, de las que se utilizan para la basura, con los brazos y piernas de las víctimas, además de las cabezas, de acuerdo con un agente que estaba coordinando a los elementos de la Guardia Nacional.

Los federales dieron aviso a la Fiscalía Especializada en la Mujer (FEM), representación que mandó a los agentes de la Policía de Investigación y al perito Héctor Hawley, quien trabajó más de dos horas en la fijación de evidencias y la recopilación de los restos humanos.

Empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron las bolsas con las partes de los dos cuerpos y las llevaron a sus instalaciones en calidad de desconocidas.

El hallazgo de los cuerpos mutilados se dio luego de dos días de supuestos enfrentamientos entre grupos delictivos que operan en los poblados del Valle de Juárez y la quema intencional de varios camiones, una vieja caseta de la Policía municipal y una tienda Oxxo.

No quedará impune: Maru

El asesinato de las dos mujeres, previo a la reunión de seguridad que sostuvieron en Ciudad Juárez los tres niveles de gobierno, “no va a quedar impune”, aseguró la gobernadora, María Eugenia Campos Galván.

Tras los recientes hechos de violencia ocurridos en esta frontera, los responsables de la seguridad en las diferentes corporaciones del Municipio, Estado y Gobierno federal, se reunieron en las oficinas de Gobierno del Estado para acordar el reforzamiento del Operativo Juntos, el cual posteriormente anunciaron a los medios de comunicaron. Pero mientras se llevaba a cabo su reunión, personal de la Fiscalía General del Estado aseguraba en el Valle de Juárez los cuerpos de dos mujeres que fueron decapitadas y desmembradas.

“Lo vimos ahorita en la Mesa de Seguridad, es un hecho que lamentamos profundamente, no va a quedar impune. Le acabo de pedir al fiscal general del Estado (Roberto Fierro) en la Mesa de Seguridad justamente la identificación de estos dos cuerpos. Y poder saber qué fue lo que ocurrió”, aseguró Campos Galván.

El hallazgo de los dos cuerpos ocurrió a la altura del poblado de San Agustín, hasta donde acudió personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) para asegurar los restos y procesar la escena del crimen, mientras que elementos de la Guardia Nacional resguardaban el lugar.

“Estamos en la investigación, apenas se encontraron estos cuerpos lamentablemente (...) como gobernadora, pero también como mujer, ya lo he dicho, y lo he prometido, y hemos estado trabajando en ello aquí en Ciudad Juárez: no vamos a dejar el tema impune y no vamos a dejar de trabajar más que nada”, aseguró la dirigente estatal. (Con información de Hérika Martínez Prado / El Diario)