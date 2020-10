Dejan de lado la rehabilitación de El Chamizal

El proyecto de rehabilitación del parque El Chamizal, que debería haber iniciado este año, no se anunció entre las 32 obras que se realizarán en el país con inversión federal y privada, y en cambio se informó uno que estaba muy “empolvado” y que es el libramiento carretero Tornillo-Guadalupe, declaró el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

“Estaba por ejemplo también el proyecto de mover las vías del tren a Santa Teresa y Jerónimo, a mí me parece que hubiera sido todavía mucho más positivo que éste otro, pero bueno, no son decisiones que nosotros tomamos”, expuso el alcalde.

Las 39 obras se anunciaron este lunes en la conferencia de prensa del presidente la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Me pareció extraño que en esos megaproyectos que se presentaron, pues no estuviera el de El Chamizal, porque es un proyecto de 2 mil 200 millones de pesos, vale mucho la pena”, mencionó Cabada.

Dijo que aunque el plan del libramiento estaba muy “empolvado”, “yo no digo que no sea positivo, debe de serlo, siempre las vías de comunicación que nos den la posibilidad de sacar sobre todo toda la mercancía que se maquila en Ciudad Juárez que no tengan que pasar por la ciudad, que no lastimen las vialidades de la ciudad, siempre será positivo”.

“Ojalá no hayan borrado del mapa el proyecto de El Chamizal, era un megaproyecto, yo tengo entendido, hasta la última información que nos dio Sedue del Estado, que ya tenía registro el proyecto en la Secretaría de Hacienda, pero hasta ahí”, anotó.

Agregó que este año estaba programado invertir 600 millones de pesos en el arranque de las obras de rehabilitación del parque El Chamizal, “pues a mí se me hace que se nos está acabando el año y no hay nada”.

Al cuestionar por un reportero si será una represalia de la Federación contra el Estado, el alcalde dijo que procura no hacer esos juicios de valor.

“Porque doy pie a que crean que estoy de un lado o del otro, y yo le he dicho una y otra vez, a mí, al menos en mi caso, en mi forma de ver las cosas me eligieron para conciliar, para negociar, para acordar, para traer beneficio a la ciudad, entonces no me voy a meter en temas de diferencias que hay entre niveles de gobierno porque son ellos quienes deben con toda responsabilidad resolverlos”, mencionó.

Agregó que ningún chihuahuense tiene derecho a ser afectado porque no hay entendimiento entre las esferas de gobierno.