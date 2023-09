Dejan de cruzar más de 300 mdd en mercancías

En sólo tres días de crisis en las exportaciones, unas 4 mil cargas con un valor de alrededor de 331 millones de dólares dejaron de cruzar a Estados Unidos por esta frontera, lo que encendió el foco rojo en el sector maquilador.

Manuel Sotelo Suárez, presidente local de la Asociación de Transportistas, detalló que del lunes al miércoles pasado, fueron alrededor de mil 500 tráileres –que corresponden a la mitad de los que cruzan normalmente al día– los que se quedaron varados en los puentes, principalmente el Zaragoza.

De acuerdo con el último reporte del Inegi, por esta frontera se exportaron en junio pasado 6 mil 638 millones 245 mil 148 dólares, que equivalen a 221 millones 274 mil 838 por día.

Tomando en cuenta que sólo se ha estado exportando la mitad a diario, serían 110 millones 637 mil 419 dólares y la suma de 331 millones 912 mil 257 dólares en los tres días, más lo que se acumule del recuento de ayer y hoy.

Sotelo Suárez indicó que el miércoles se hicieron 583 cruces de carga por Zaragoza de los 2 mil 500 que se esperaban. Esta cantidad corresponde a 2 mil 100 de Zaragoza más unas 400 más que pasarían de Córdova a ese puente, detalló. Es decir, más de mil 900 no pudieron cruzar.

Las válvulas de escape han sido Jerónimo-Santa Teresa, por donde el miércoles se exportaron mil 255 cargas, y el puente Guadalupe-Tornillo que registró ese día el récord de 307 exportaciones, refirió.

“De las 3 mil exportaciones que genera Ciudad Juárez al día, ayer (miércoles) quedamos cortos con 855, pero hay que sumarle a las mil 500 que no pasaron el lunes y a las mil 500 que no pasaron el martes, tenemos un rezago de casi 4 mil exportaciones que no han cruzado”, reiteró.

De acuerdo con Sergio Colín, presidente de Index Juárez, el rezago de cargas se traduce a un cálculo de 132 millones de dólares al día.

Colín dijo que hasta el momento la industria maquiladora de esta ciudad no ha reportado notificaciones de que se les haya impuesto alguna multa, debido a que los embarques más urgentes son los que han logrado cruzar.

