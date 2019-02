Dejan corazón en el diamante

Ciudad Juárez- Un segundo equipo de beisbol conformado por niños y adultos con síndrome de Down y autismo ha alzado los bats, guantes y pelotas para representar a nuestra frontera en el torneo nacional “Muy Especial” que será el próximo mes de mayo en Hermosillo, Sonora.

Con el nombre de Team 21, en honor a la trisomía 21 que padecen los primeros tres jugadores con los que comenzó el sueño de ayudar a personas con discapacidad a través del deporte, chicos y grandes dejan el corazón en los entrenamientos y en la cancha para poder asistir a la competencia, aunque aún hay un largo camino por recorrer, pues los recursos son escasos y el tiempo para reunirlos va contrarreloj.

Marisela Cruz Nery, coordinadora del equipo, narró que la historia de esta familia inició en noviembre del 2017 por su deseo de hacer algo importante por su prima Reyna Huerta, y por todas las personas que como ella padecen síndrome de Down.

Con este deseo un día se le informó que la Liga de Beisbol Juárez abría un espacio para equipos con discapacidad, fue cuando puso manos a la obra y todos los obstáculos se “batearon” hasta lograr lo que hoy son 12 jugadores, ocho entrenadores y un equipo de padres dispuestos a apoyar la causa.





Batean obstáculos

“La convocatoria siempre ha estado abierta para cualquier discapacidad, no únicamente para personas con Síndrome de Down”, aclaró, y contó que los participantes acudieron por el anuncio que se hizo en redes sociales.

También señaló que a la par de la formación del equipo se enteraron del torneo Muy Especial, pero el primer año no fue posible asistir por falta de recursos y jugadores, así que desde entonces con rifas, kermeses, venta de comidas y boletos de obras patrocinadas han recabado recursos para acudir.

“Necesitamos mucha ayuda para poder asistir, cada uno de los papás ha tenido mucha disposición y están en colaboración, cualquier actividad que se nos presenta para recaudar fondos la hemos hecho, pero todavía necesitamos patrocinadores que deseen apoyarnos”, mencionó.

La entrevistada platicó que hay quienes han tenido fe en el proyecto y con su patrocinio han logrado conseguir equipo, uniformes, cachuchas y además un centro de entrenamiento de beisbol, espacio cerrado para sus prácticas, los jueves de cada semana.

“Esto representa para nosotros un gran compromiso, tanto para que los padres puedan confiar en nosotros como equipo y como personas, y para ellos mismos al ver que sus hijos pueden realizar alguna otra actividad que no sea sólo ver tele, estar sentados e ir a la escuela, ellos también tienen la oportunidad de crecer como personas”, comentó Cruz.

Jorge Alvarado, entrenador del Team 21, puntualizó que se buscan ocho patrocinadores que puedan aportar 6 mil 700 pesos para cubrir el costo de las ocho habitaciones de los jugadores que faltan en el hotel.

Además el equipo requiere patrocinio para la gasolina de un transporte que les fue donado para su viaje con la condición de asumir este gasto.

“Nuestra meta es ir al torneo, no les decimos a ellos ‘a lo mejor vamos’, no, es un vamos a ir y si le preguntas a cada uno están muy ilusionados con poder asistir y es una meta que ellos se han puesto. Si vemos que alguien no está bateando bien o no agarra bien la pelota le recordamos que vamos a ir y se esfuerzan por dar lo mejor de ellos”, expresó Cruz.

Si usted desea apoyar a este equipo para asistir al torneo Muy Especial, puede comunicarse directamente con los entrenadores en la página de Facebook Team 21 o al teléfono (656) 250-08-37. (Abril Salgado / El Diario)





[email protected]