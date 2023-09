Dejan alumnos juarenses su huella en Costa Rica

Ciudad Juárez.- Cuatro estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dejaron huella en tierras costarricenses al representar con éxito a Juárez y a México en la Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga.

El evento, que tuvo lugar en San José, Costa Rica a fines del mes de agosto, reunió a estudiantes de 25 universidades de distintos países como Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú y México.

El equipo juarense compuesto por Cintya Abygail González Mendoza, Eduardo Rosales López, Dulce María Domínguez Gaona y Pablo Arturo Herrera Aviña se preparó exhaustivamente durante meses y fue apoyado principalmente por los doctores y catedráticos de la UACJ Jorge Antonio Breceda y Luis Ernesto Torres.

“La preparación docente fue fundamental para que pudiéramos estar allá, días sin dormir, trasnochados, al final de cuentas ese apoyo institucional que puede dar la universidad es primordial, que la UACJ se preocupe por intentar tener este impacto internacional y promueva a sus estudiantes es fantástico”, dijo Eduardo Rosales.

El compromiso y el talento no sólo los hizo brillar en la competición, en la cual simularon un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también tuvieron la oportunidad de compartir culturas e intercambiar ideas y conocimientos.

“Es algo estupendo porque nosotros localmente estamos acostumbrados a nuestro sistema mexicano, que tiene procesos muy distintos, allá entablamos relaciones que en un futuro van a darnos mucho de regreso, es una aportación bilateral, lo que nos parece excelente y es algo con lo que todo el equipo nos quedamos”, destacó González.

Por su parte, Rosales comentó que “la realidad es que el choque cultural y conocer la sede en donde se emiten resoluciones y sentencias para los estados (de la OEA) te hace ver que hay mucha tarea por hacer en México respecto a los derechos humanos, ya que hay países latinoamericanos que no tienen absolutamente ningún caso relacionado con desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales”.

Pese a que los alumnos tuvieron un excelente desempeño durante su estancia en Costa Rica, el doctor Luis Ernesto Orozco, quien viajó con ellos y estuvo en su preparación, mencionó que la tarea que tienen como docentes es institucionalizar en la universidad este tipo de prácticas académicas, para así preparar a los estudiantes y darles las herramientas para que el impulso siga.

“Para uno como profesor son pocas las cosas que nos sorprenden, sin embargo, yo sabía que sería una experiencia reveladora y trascendental que transformaría sus vidas, pero no sabía que también la mía, porque me di cuenta que como universidad tenemos que institucionalizar estas prácticas, porque la formación que se obtiene de ellas no se les da en la aulas, ellos hicieron un gran esfuerzo y fue mucho mejor de lo que pensé”, señaló Orozco.

La notoria participación de los alumnos de la máxima casa de estudios en el concurso internacional instará a otros estudiantes juarenses a seguir sus pasos y a ser punta de lanza para la construcción de un Juárez más competitivo.

“Nosotros queremos abrir la brecha, esto es sólo el comienzo de algo interesante para Ciudad Juárez y para la universidad, queremos romper paradigmas en muchos aspectos, no sólo en lo académico, sino también en lo personal, tenemos tiempo suficiente para hacer algo por la comunidad”, concluyó González.

