Dejan a miles de migrantes extranjeros varados en Juárez

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— “Yo lloro todos los días, a veces con mis hijos… ni siquiera hemos podido ir a la primera cita por el cierre de la frontera”, narró entre lágrimas Reyna, una migrante guatemalteca de 28 años, quien fue retornada de Estados Unidos a México bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) junto a sus dos hijos en diciembre del año pasado.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Estados Unidos extendió por sexta ocasión un mes más el cierre de la frontera con México, el cual comenzó el 21 de marzo pasado bajo el argumento de evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, el cierre dejó varados a miles de migrantes extranjeros en Ciudad Juárez, entre ellos Reyna, quien desde hace nueve meses vive en la Casa del Migrante.

“Yo le pediría al presidente (Donald Trump) que haga conciencia, que nos ayude, si él estuviera aquí y supiera cuál es el dolor de nosotros aquí, estar encerrados. Mis hijos a veces se desesperan, me dicen: mamá, mejor regresémonos. Y yo les digo: no podemos”, narró quien tuvo que salir de su país debido a la violencia.

Por esa razón salió de su hogar en algún lugar de Guatemala que por seguridad no reveló, en 2018 su esposo tuvo que huir a Estados Unidos, pero la falta de dinero les impidió migrar a todos juntos, hasta que pudo reunir los 51 mil quetzales, equivalentes a 137 mil 228.55 pesos mexicanos, para que el 15 de diciembre de 2019 pudieran emprender su camino Reyna y sus hijos de cuatro y nueve años.

Llenos de miedo por la delincuencia, ella y sus hijos atravesaron México hasta llegar a Altar, Sonora, por donde cruzaron la frontera a Arizona, en donde solicitó asilo político; sin embargo, después de permanecer cuatro días en “la hielera”, como le dicen los migrantes a las estaciones migratorias, fueron retornados a México por Ciudad Juárez.

Reyna y sus hijos son parte de los más de 25 mil migrantes extranjeros solicitantes de asilo político en Estados Unidos, que han sido retornados a Ciudad Juárez por el Gobierno de Donald Trump, para que lleven a cabo su proceso ante las Cortes de Inmigración de El Paso, bajo el programa “Permanecer en México” o “Quédate en México”, de los llamados Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés).

De ellos, el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, calcula que todavía permanecen en Juárez unos 6 mil, 192 de ellos aislados en el albergue católico, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus (Covid-19).

Al ser retornados, Estados Unidos les dio una cita ante el juez para el 24 de marzo de este año, tres meses después de ser devuelta a México, sin embargo, tres días antes de su cita Estados Unidos cerró su frontera terrestre con México, debido a la pandemia.

Primero les dieron una nueva cita para junio, la cual después les aplazaron hasta el 10 de marzo del próximo año.

Reyna sabe que aunque abran de nuevo la frontera ella no podrá ingresar al país vecino hasta 2021, sin embargo, saber que continúa cerrada la llena de nostalgia y la hace esperar que el presidente Trump ablande su corazón.

“Nos entristece a nosotros, tanta lucha y todo en vano. En la Casa del Migrante gracias a Dios nos tratan bien, pero lo más difícil de nuestra vida es el encierro”, relató entre lágrimas la joven madre centroamericana, quien al igual que su esposo se dedicaba en su país a la cosecha de la milpa y el tomate.

“Lo que a mí me está poniendo más triste son los estudios de mi hijo, que no va a la escuela y ya llevamos casi un año”, dijo quien asegura no poder regresar a su país por temor, mientras que su esposo también está sufriendo el desempleo en Estados Unidos, debido a la contingencia de salud.

“Esto ya es mucho para nosotros, pero gracias a Dios que nos ha dado la fuerza de seguir adelante. Que Dios ponga en el corazón del presidente –de Estados Unidos– el ayudarnos a los migrantes”, pidió.