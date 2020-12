Deja primera semana mil 518 casos de Covid

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con mil 518 nuevos casos y 151 decesos más por Covid-19, diciembre pasó su primera semana en Juárez, municipio que además presentó ayer récord –para este mes– de 370 contagios en 24 horas, rebasando los 347 del pasado 4 de este mes, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte.

Si bien el comportamiento es menor a la semana uno de noviembre, que registró según datos de Salud del Estado 2 mil 307 casos y 257 finados, el servidor público exhortó a no bajar la guardia, ya que –de seguir los índices en aumento– habrá con seguridad resultados fatales para esta comunidad.

Los mismos, afirmó, podrían esperarse para enero, tras las festividades de Navidad y Año Nuevo, por lo que señaló que es indispensable que la ciudadanía procure evitar reuniones y haga uso de aplicaciones digitales que permitan pasar buen tiempo en familia, sin posibilidad de más contagios.

“Hoy tiene que ser diferente. Debemos tener en el primer plano de conciencia que esa fiesta puede tener consecuencias fatales, pues puede condicionar a la muerte de un ser querido en 10 días. Más claro no lo podemos decir, hay que decirlo, repetirlo. Tomemos precauciones”, indicó el galeno.

Juárez alcanzó ayer los 22 mil 840 casos acumulados con 2 mil 231 finados y 10 mil 389 sanados, destacó. Ayer no hubo más finados locales al corte y aclaró: “No quiere decir que no haya habido defunciones ayer, posiblemente las hubo, pero todavía no atraviesan el proceso (de confirmación)”.

A nivel estatal, en las últimas 24 horas, se registraron 435 contagios, siete muertes y 101 sanados. Van 40 mil 593 confirmados con 3 mil 763 decesos y 21 mil 322 recuperados, dijo Valenzuela Zorrilla, quien por lo expuesto solicitó se siga la sana distancia, higiene y cubrebocas para evitar a este virus.

De pasar otro repunte en las incidencias de SARS-CoV-2, como en los dos últimos meses, aseguró, habrá revés. El semáforo sigue en naranja (riesgo alto) en la entidad, pero, afirmó, es seguro que se retroceda al rojo (riesgo máximo) si la gente no colabora acatando dichas medidas recomendadas.

avargas@redaccion.diario.com.mx