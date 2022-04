Deja jueza ‘plantados’ a novios

Ciudad Juárez.— Al menos cinco parejas que tenían cita para casarse ayer viernes a las 11:00 de la mañana en la oficialía del Registro Civil de Pueblito Mexicano, denunciaron que la juez no acudió a realizar el matrimonio y la secretaria sólo les mencionó que no había nadie más que oficiara la ceremonia.

Con vestidos blancos, trajes e incluso acompañados de sus familiares cercanos, los contrayentes manifestaron su molestia al haberse quedado “plantados” en un día que consideraban especial.

“Nos dijeron que no importa, que al cabo que ya habían firmado, pero cómo es posible que no venga la juez a cumplir con la ceremonia”, expresó Lorena Oropeza, madre de una de las novias.

Dijo que la ceremonia sería realizada por Karla Gutiérrez Isla, quien además es la titular del Registro Civil, pero que un empleado sólo les mencionó que estaba en una junta y no se desocuparía.

“Si ya tenían la cita programada no es posible que nos digan que tiene una junta, pedimos que alguien más los casara y nos dicen que no hay nadie, una junta la puede tener en cualquier otro momento pero a los novios no les puedes decir, ‘cásense el otro año’, es una irresponsabilidad”, expresó.

Después de la 1:30 de la tarde, las parejas empezaron a retirarse, ya que, aunque esperaban alguna respuesta, mencionaron que el personal les indicó que nada se podía hacer.

“Algunos pedimos el día en el trabajo, gastamos en peinado, vestido, etc., y sólo nos dicen que nos retiremos y ya”, dijo molesta una de las contrayentes.

Gutiérrez Isla dijo a El Diario que aunque ella es la directora del Registro Civil en la Zona Norte, el titular de la oficialía de Pueblito es Esteban González que es quien oficia las ceremonias.

La funcionaria confirmó que ambos tuvieron que atender una junta de emergencia, pero aseguró que la oficialía cuenta con otro licenciado que puede efectuar las ceremonias, por lo que este tipo de casos no suele ocurrir.

Indicó que desconocía la razón por la cual el personal le dio esa indicación a las parejas de contrayentes, pero que investigaría el caso y se comunicarían con los afectados a partir del lunes para reprogramarles la fecha, además de disculparse con ellos por lo ocurrido.

Por su parte Rafael Corral, titular de esta dependencia en el estado, aseguró que este fue un caso atípico pero que, además de reprogramarles la ceremonia, se buscará la manera de resarcir el daño.