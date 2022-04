Deja jueza plantados a novios

Ciudad Juárez— Al menos cinco parejas que tenía cita para casarse este viernes a las 11:00 de la mañana en la oficialía del Registro Civil de Pueblito Mexicano, denunciaron que la juez no acudió a realizar el matrimonio y la secretaria solo les mencionó que no había nadie más que oficiara la ceremonia.

Con vestidos blancos, trajes e incluso acompañados de sus familiares cercanos, los contrayentes manifestaron su molestia al haberse quedado “plantados” en un día que consideraban especial.

“Nos dijeron que no importa, que alcabo que ya habían firmado pero cómo es posible que no venga la juez a cumplir con la ceremonia”, expresó Lorena Oropeza, madre de una de las novias.

Dijo que la ceremonia sería realizada por Karla Gutiérrez Isla, quien además es la titular del Registro Civil, pero que un empleado solo les mencionó que estaba en una junta y no se desocuparía.

“Si ya tenían la cita programa no es posible que nos digan que tiene una junta, pedimos que alguien más los casara y nos dicen que no hay nadie, una junta la puede tener en cualquier otro momento pero a los novios no les puedes decir, ‘cásense el otro año’, es una irresponsabilidad”, expresó.

Pese a que habían transcurrido más de horas y media de la cita, las parejas de contrayentes y sus familiares permanecían en la oficialía a la espera de que la funcionaria los atienda.