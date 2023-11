Deja incendio sin hogar a familia

Ciudad Juárez.- En una vivienda de apenas dos cuartos, de cinco metros por cinco metros cada uno, vivían Mia Vianey López y su hija de tres años de edad, pero el pasado viernes el fuego consumió su hogar, ubicado en la calle Pascual Orozco 320 de la colonia Santa María, debido a una falla en una línea del gas.

Al entrar a la casa, lo que llama la atención es ver el un bulto de muñecas llenas de cenizas y otras consumidas por las llamas, juguetes que hasta hoy la niña sigue anhelando recuperar.

“Me pregunta a cada rato que dónde están sus juguetes y sus zapatos, le digo que después le compro unos, pero dice que se le quemaron”, comentó la madre.

Ilesas, asustadas y con una incertidumbre del qué pasará después, López relató que sólo había ido por tortillas a una tienda cercana y al regresar miró como los vecinos intentaban sofocar el fuego con agua y tierra, pero no sirvió de nada.

La afectada, quien es madre soltera, dijo que fue alrededor de las 8:00 de la noche que comenzó su pesadilla, pero no logró rescatar mas que sus documentos, pues el cuerpo de bomberos llegó dos horas después para auxiliarlas.

“En cuanto me metí a ver mi casa me solté llorando al ver mis cosas quemadas porque me costaron mucho trabajo tenerlas”, dijo López.

Señaló que era casa rentada, la cual comenzó a habitar a principios de este año, pero por desgracia, el dueño del inmueble le está pidiendo que limpie y pague los daños.

“Yo no sé de dónde quiere que le pague, ni que yo lo hubiera prendido. De hecho, me dijo que de seguro yo había provocado el incendio, pero no fue así”, comentó consternada.

Antes del incidente, mencionó, había batallado con la luz, que fue la primera causa que pensó. Sin embargo, el cuerpo de bomberos, al inspeccionar la casa, le comentaron que todo había venido de la cocina, específicamente del tanque de gas.

Ahora pide apoyo a la comunidad con artículos de primera necesidad, muebles que ya no usen, ropa de talla de 3 a 4 años y un trabajo que le permita seguir cuidando de su hija. Quienes quieran pueden comunicarse al (656) 702-6680.

