Deja huella más allá de las aulas

“Su manera de enseñar era única, cariñosa y preocupada por el éxito personal de sus estudiantes. Iba siempre más allá de las aulas, más allá de las cuatro paredes, hacía cosas como jugar con vasos dentro del aula, regalar fabulosas notas imborrables en los cuadernos al revisar e insistir sin regañar que dejáramos el cigarro”, expresó en su discurso el estudiante Francisco Limón, alumno del profesor Alfonso Caldera Negrete.

“Se preocupó siempre por todos, dejó que mis amigos y yo nos sentáramos hasta atrás y contrario a creer que éramos los chicos malos nos hizo madurar, y acompaño siempre con buenos consejos”, agregó.

El docente “regresó a casa”: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua le rindió un homenaje de cuerpo presente la mañana de ayer miércoles.

Antes de que el féretro ingresara a la explanada de la institución, alumnos caminaron detrás de la carroza para recordarlo como una persona deportista, que los motivaba a caminar y correr.





Enseñó que ‘en la vida siempre hay que avanzar’

En el interior era esperado por su familia, alumnos, maestros, directivos y personal de la institución; una manta con su fotografía y con la frase “Sí o yes” y coronas de flores, enmarcaron el homenaje en medio de los aplausos de los presentes cuando el féretro ingreso a lo que aseguran, fue su segunda casa.

La primera guardia de honor fue montada por los directores y exdirectores de la facultad Abraham Paniagua Vázquez, Eloy Díaz Unzueta, Eduardo Borunda Escobar y Samuel García Soto.

La segunda guardia la realizaron los cuatro secretarios de la facultad: Ismael Cepeda, Víctor Reyes, Jesús García y Benjamín Rangel.

La tercera la realizaron seis estudiantes en representación de todo el alumnado.

“Inmortalizó su presencia en los pasillos con frases como ¿a dónde hoy hermano? o ¿Sí o yes? Ésta última lo definía al exponer una afirmación en dos idiomas ante cualquier situación como alguna vez nos lo explicó, pues en la vida no hay más de otra que ‘sí o sí’ seguir avanzando y persiguiendo los sueños que anhelamos, nos faltaron clases, nos faltaron charlas, nos faltó tanto profesor, pero en lo mucho que nos regaló me alcanza para platicarle a mis nietos de quién fue mi profesor de inglés y lo impredecible que es la vida”, continuó el estudiante en su discurso ante las lágrimas de sus compañeros.

“Obsequiaba los dulces que le regalaban a usted y se sentaba en las bancas a compartir papitas con quien se acercara, lo galardonamos eligiéndolo como el profe más cool de la universidad; no pasó por su taza de premio que llevaba la leyenda del mejor maestro 2019 pero lo vimos tomando de esa taza sin pararse el cuello”, agregó.





Llevarán restos a Parral

Los padres del maestro Caldera, Florencio e Inés, sus hermanos Domitila, Mónica, Sergio e Iván estuvieron presentes en el homenaje, para que los alumnos y maestros pudieran despedirse del maestro Alfonso antes de que su cuerpo sea llevado a la Ciudad de Parral, de donde era originario.

“Así como fue con todos ustedes, fue con nosotros, su presencia irradiaba luz, vino al mundo con el propósito de dar amor”, expresó su hermana Domitila Caldera Negrete quien agradeció a los estudiantes y compañeros haber sido como una familia para el docente.

El director de la facultad, dijo que Caldera Negrete tenía 13 años como docente de la institución, quien inició junto con el programa de inglés, siendo el único que permaneció en el mismo desde el inicio.

(Mayra Selene

González / El Diario)