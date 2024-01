Deja huella en la maquiladora

Ciudad Juárez.- Salvador Gutiérrez Zamora, de 80 años, tiene más de dos décadas dedicado a impartir cursos en el Centro de Entrenamiento de Alta Tecnología (Cenaltec), trayectoria por la que fue reconocido por parte de la institución.

Él fue el primer instructor en ser contratado en 1999 para brindar capacitación a trabajadores de la industria maquiladora de máquinas y herramientas, contó.

“Estoy muy contento porque Cenaltec me hizo un homenaje del que no me creo merecedor, pero es muy emotivo; puedo decir que extraoficialmente fui el primer instructor contratado; no me refiero al momento de poner firma, sino a las personas que nos entrevistó, nuestro primer coordinador era un holandés y vi el entusiasmo en su expresión cuando confió”, expresó.

Explicó que la institución surgió por la necesidad que tenían de técnicos de herramientas en la empresa Philips, que los envió a capacitarse en Holanda para que conocieran el método en esta enseñanza.

Salvador ya era egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), como ingeniero mecánico, y se encargó de compartir los conocimientos a los trabajadores de esa planta maquiladora por casi dos años, en clases de ocho horas diarias que se impartían de lunes a viernes, recordó.

Luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, la empresa cerró; sin embargo, el Cenaltec tuvo que diversificar su oferta en otras ramas de la industria, pero Salvador siguió ofreciendo clases de educación continua, mencionó.

‘Ha aportado en mi vida cosas positivas’

“Cenaltec le ha aportado en mi vida cosas positivas, ha habido varias oportunidades de crecimiento, porque recibí capacitaciones, tengo una certificación, y no sólo ha influido el desarrollo personal, sino también en el desarrollo profesional”, comentó.

Los cursos son impulsados por el Gobierno del Estado por medio del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) a través de los Cenaltec, dijo Brenda Aidee Rodríguez Pinales, directora de la institución en Juárez.

Mencionó que los Cenaltec tienen presencia a nivel estatal, en donde se capacita a público en general, y a la industria al impartir más de cincuenta cursos.

El evento se llevó acabo en las instalaciones del plantel ubicadas en la calle Barranco Azul, 5961, en el Parque Industrial Juárez.

