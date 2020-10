Deja Hospital Infantil a niños sin medicamentos

Archivo/El Diario

Desde el pasado 16 de septiembre, “Pedrito”, de dos años y 7 meses, no ha recibido su quimioterapia en el Hospital Infantil, y aunque existe riesgo de recaída por su leucemia linfoblástica aguda, sigue sin agendarse.

Su madre, Elizabeth Núñez Loya, de 29 años, señaló que la situación derivada de la falta de fármacos se extiende a por lo menos 15 pequeños más, que se encuentran sin alguna solución.

De acuerdo con datos de Transparencia, de forma constante el inmueble presenta déficit de medicamentos oncológicos: doxorrubicina, ifosfamida, citarabina, lapatinib, aprepitant y ciclofosfamida.

El último referido es el que desde hace casi un mes espera el pequeño, quien lleva un año 7 meses y enfrentando el padecimiento entre múltiples carencias del sector público estatal de esta frontera.

“¿Qué va a pasar con los niños?, ellos necesitan el medicamento a tiempo, no después: a tiempo. Es él (Pedrito) y más o menos arriba de 15 niños. Hasta el momento no me han dado fecha”, dijo Núñez Loya.

La madre de familia destacó que la siguiente semana le volverá a tocar a su niño la aplicación del fármaco, pero prevé (ante la falta de certeza del Estado) que tampoco se lo proporcionarán.

“Habíamos ido y habían comentado que ya habían hecho el papeleo para que llegaran los medicamentos, lo habían hecho hace dos meses pero no ha había llegado y el que se tenía ya se terminó”, dio a conocer.

Ante ello, urgió a las autoridades a cargo del nosocomio a que den celeridad al tratamiento de su pequeño y al de otros niños. Manifestó que a algunos menores sí se les está aplicando su medicamento, pero específicamente el que requiere “Pedrito” no se está en existencia en el inmueble de Servicios de Salud.

“No sabemos cómo se vaya a ver afectado por faltarle estas quimioterapias. Es jugar con la vida de los niños y no es justo. Ahorita hay algunos que no les falta pero adelante les puede llegar a faltar”, sostuvo.

La requisición 097942020 elaborada por este medio a dicho órgano descentralizado, al que está supeditado el nosocomio, refirió que además de esos medicamentos, presenta un déficit en por lo menos 81 claves.

Aunque este medio buscó una versión oficial en torno a la situación, no hubo respuesta por parte de la Secretaría de Salud al cierre de edición.