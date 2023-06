Deja falla eléctrica a más de 3 mil sin clases

Ciudad Juárez.- Una falla en la energía eléctrica hizo que más de 3 mil estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) del turno matutino perdieran clases ayer, debido a que esto provocó que no hubiera abasto de agua, informó el rector de esa institución, Carlos Ernesto Ortiz Villegas.

Ése fue el segundo día consecutivo en que se interrumpieron las actividades, debido a que el miércoles fueron evacuados por una amenaza de bomba.

PUBLICIDAD

El rector explicó que a la 1:30 de la madrugada de ayer fue notificado de que un accidente provocó que se afectara una infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual a su vez hizo que fallara el abasto de agua, por lo que a las 8:30 de la mañana se decidió suspender labores. Las clases se reanudaron a las 12:00 del mediodía una vez que el problema fue resuelto por la paraestatal.

“Cuando nos quedamos sin luz, el sistema que maneja la universidad es a través de un bombeo con mecanismo eléctrico, entonces cuando no hay luz, tampoco hay baños porque no entra el agua a los baños de forma apropiada, es como en las casas, que en las casas el agua entra bajo presión, aquí no, aquí son bombeos que hacen que se suministre el agua a los baños”, explicó.

El funcionario descartó que la suspensión de clases del turno matutino esté relacionada con la amenaza de bomba, luego de que el jueves se localizó una pinta en la pared de uno de los baños en la que indicaba que la alerta era para el 2 de junio.

Dijo que al lugar acudió personal de la Guardia Nacional, que realizó una revisión exhaustiva a todas las instalaciones y se descartó la presencia de alguna situación de riesgo, por lo que no se consideró necesario suspender las clases ayer.

La UTCJ está ubicada en la avenida Lote Bravo, en el suroriente de la ciudad, y cuenta con más de 8 mil estudiantes, de acuerdo con la información proporcionada por el departamento de Comunicación Social.