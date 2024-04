Deja el IMSS sin fondos a incapacitados

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta frontera cumplieron cinco días sin poder cobrar incapacidades, debido a que la cuenta bancaria del organismo se mantiene bloqueada en la central bancaria.

De acuerdo con reportes de usuarios que cuentan con una incapacidad de trabajo y que acudieron a cobrar el pago a centrales bancarias de BBVA Bancomer, desde el jueves no han podido hacerlo, situación que todavía se mantuvo ayer.

“Llego al banco a cobrar y desde la entrada ya te dicen que no están pagando incapacidades. De todos modos, al momento de pasar a ventanilla y exigir que se realice el proceso, nos dicen que la incapacidad está autorizada, pero que la cuenta del IMSS está bloqueada, por lo que no pueden pagar”, mencionó un usuario que desde el jueves ha intentado cobrar el recurso.

Otra persona también reportó que el pago de su incapacidad se suspendió desde la semana pasada y, a pesar de que ha levantado una queja en el área de pagos del organismo, “nomás me dicen que lo van a arreglar y me dan un número de Chihuahua que no contestan”.

En tanto, el área de comunicación social del IMSS en el estado comentó respecto a la información publicada por El Diario, sobre el pago de incapacidades que el Instituto trabaja en la atención de esta situación, derivada de un proceso administrativo.

“Esta representación da certeza de que se brindará la cobertura total de los pagos correspondientes. Las dudas o inquietudes de las y los derechohabientes se atenderán a través de los servicios de Prestaciones Económicas”, refirió el organismo en una tarjeta informativa.

La incapacidad es un certificado que emite el IMSS a sus derechohabientes, cuando estos se encuentran incapacitados para trabajar de manera temporal debido a algún padecimiento

Este documento justifica su ausencia en el trabajo durante los días necesarios para que así puedas recuperarte y recibir atención médica con goce de sueldo.

Existen tres tipos de incapacidad: Riesgo de trabajo, cuando el asegurado sufre un padecimiento, ya sea una enfermedad o un accidente en el ejercicio o por motivo de su trabajo; Enfermedad, cuando el asegurado padece una enfermedad o sufre un accidente por causas ajenas a su empleo y por Maternidad, cuando la incapacidad por maternidad se otorga a las mujeres embarazadas derechohabientes desde la semana 34 de gestación.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, en caso del no pago de la incapacidad poder, el derechohabiente podrá iniciar un juicio contra el IMSS, primero debe agotar estos recursos: interponer ante el Órgano Interno de control del IMSS una queja administrativa.

El procedimiento administrativo de queja deberá agotarse y emitir una resolución ya sea positiva o negativa, antes de que otra Autoridad conozca del asunto.

Si ya agotó las etapas anteriores y sigue sin recibir una respuesta favorable, ahora si podrá demandar al IMSS y mediante un juicio solicitar las prestaciones debidas.

Este juicio se debe tramitar ante los Tribunales Federales en materia laboral y deberá actuar representado con un abogado especializado en materia laboral.